Fußball-Bundesliga | Bayern München - Schalke 04

Alvaro Odriozola (r.) und Hasan Salihamidzic

Quelle: dpa

Zehn Monate ist es her, dass Uli Hoeneß einen Kaufrausch ankündigte. "Das ist das größte Investitionsprogramm, das der FC Bayern je hatte", sagte der heutige Ehrenpräsident im März 2019. Es ging ums geplante Sommershopping, für das auch Manchester Citys Flügelspieler Leroy Sané vorgesehen war und für den eine Ablöse jenseits der 100 Millionen Euro veranschlagt wurde. Doch dann verletzte sich Sané am Kreuzband - und die Transferbilanz belief sich auf vergleichsweise überschaubare rund 90 Millionen Euro, trotz des Rekordeinkaufs Lucas Hernández (Atlético/80 Mio. Euro). Hinzu kamen Benjamin Pavard (Stuttgart/35), Michaël Cuisance (Gladbach/12) und Jann-Fiete Arp (HSV/3).



Demgegenüber standen 54 Millionen Euro an Einnahmen durch die Verkäufe von Mats Hummels (Dortmund/30,5), Renato Sanches (Lille/20) und Marco Friedl (Bremen/3,5). Die Kaufoption für Real Madrids Leihspieler James Rodríguez wurde nach zwei Jahren nicht gezogen.