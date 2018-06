Die verpasste Sensation machte Gina Lückenkemper nicht weiter zu schaffen. Sie zweifelt nicht an der Zehn vor dem Komma. Dass sie im Juli bei den Deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Erfurt in 11,01 Sekunden über 100 Meter nur hauchdünn darüber blieb, dass sie den Lauf hatte austrudeln lassen, weil sie nicht ahnte, wie schnell sie war – vergessen und vergeben. Die Zehn wird kommen, da ist sich Lückenkemper sicher. Sie ist ja erst 20 Jahre, ein Alter, in dem das Leben unendlich und jede Grenze überwindbar scheint.