Giovanni Trapattoni wird 80

Heute wird er gemanagt - von seinem Enkel Riccardo Felici. Der hat ihm auf Instagram Follower-Zahlen beschert, die sonst nur erfolgreiche Influencer haben. Das Tornetz hat er mit fast 80 gegen das weltweite Netz getauscht. In kurzen Videos schmunzelt einen Trapattoni da an, ergraut, aber verschmitzt erzählt er in knappen Sätzen seine Lebensweisheiten. "Es überrascht mich immer mehr, wie diese Technologie dich sofort mit so vielen anderen Menschen in Kontakt bringt." Weil er und seine Frau mittlerweile nicht mehr viel reisen könnten, folge er Fußballkollegen eben in den sozialen Netzwerken: Lothar Matthäus oder Oliver Kahn zum Beispiel. Die vielen Fanbotschaften wolle er am liebsten alle beantworten, "aber es sind wirklich so viele".