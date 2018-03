"Gold-Lena" zeigt ihre Schätze

Es waren Magdalena Neuners erste Olympische Spiele, die sie in Vancouver erlebte. Und es wurden überaus erfolgreiche, die die Biathletin so schnell auch nicht vergessen wird. Mit der Goldmedaille im 12,5-Kilometer-Massenstartrennen und in der 10-Kilometer-Verfolgung sowie Silber im 7,5-Kilometer-Sprint trug sich das "Küken" im deutschen Biathlon-Team in die Geschichtsbücher ein.