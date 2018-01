Gute Wünsche, Neulinge und ganz alte Hasen

Umso unverständlicher das Gewitter der Vortage: via Twitter dementierte Rooney Abwanderungsgedanken. "Rubbish. My future is with MUFC, the manager and I have no issues and anyone who says different don't know what they are talking about.' ("Blödsinn, meine Zukunft liegt hier, es gibt keine Unstimmigkeiten, wer Anderes sagt hat keine Ahnung.") Die letzte Bemerkung galt dem "Independent", der den anstehenden Abgang des Stürmers exklusiv vermeldet hatte. Für die Journalisten hatte die Frau des Stürmers (@ColeenRoo) nur Hohn und Spott übrig: "Haha, get better sources, u ...". Deutlich. Oder sollte das alles doch eine gezielte Provokation des alten Trainerfuchses Alex Ferguson gewesen sein, um den manchmal etwas zu lebenslustigen Wayne wieder auf Fußball zu fokussieren - @honigstein jedenfalls vermutet es, und erklärte ausführlich mit einem Twitter-Mehrteiler.