Vertauschte Rollen

In der vergangenen Saison gönnte sich der amtierende Olympiasieger aber erstmal eine sportliche Talfahrt und verpasste die WM in London. In diesem Jahr sieht es anders aus: Mit 67,59 Metern führt er das Feld der fünf deutschen Normerfüller an und ist als einziger schon für die Heim-EM vom 6. bis 12. August in Berlin nominiert. Die Deutschen Meisterschaften am Wochenende in Nürnberg kann der jüngere Harting also ganz entspannt angehen.