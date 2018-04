Dunja Hayali neu im sportstudio-Team

Da wird ein Traum wahr: Das aktuelle sportstudio ist seit Jahrzehnten für mich die Sportsendung im deutschen Fernsehen. Dunja Hayali

ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "Dunja Hayali wird in diesem Sommer nicht nur in ihrem Talkmagazin auf einem festen Sendeplatz im ZDF ihre kommunikativen Stärken zeigen - sie bringt nun auch ihre Sportkompetenz ins ZDF-Programm ein."



ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Dunja Hayali ist eine herausragende Interviewerin und Gastgeberin. Sie verstärkt mit ihrer professionellen und charmanten Art das aktuelle sportstudio und hat einen neuen, frischen Blick auf das sportliche Geschehen in der Bundesliga."