Welkom en felicitaties, Meneer Stevens! Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch, Herr Stevens! Dem niederländischen Trainer Huub Stevens ist die Rückkehr ins königsblaue Fußballherz geglückt: zwei Siege innerhalb von vier Tagen in zwei Wettbewerben. Auf Schalke heißt es jetzt wieder "Huub Schalke Huub" - in Anlehnung an den Oranje-Schlachtruf "Hup Holland Hup".

Ist die Wieder-Verpflichtung von Stevens auf Schalke ein Rück- oder Fortschritt für den blau-weißen Volksverein? Darüber nach der bereits intensiven Diskussion in der medialen Öffentlichkeit schon jetzt ein Urteil zu fällen, ist viel zu früh. Am Ende der ersten Dienstwoche aber gibt es ausschließlich Gewinner. Neben Trainer Stevens vor allem Manager Horst Heldt: der Mann der (zu) lange im Schatten von Felix Magath stand, hat nach dem überraschenden Rückzug von Ralf Rangnick seine Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt.