Equanimeous St. Brown beschritt den gängigen Weg über das College in die NFL. Er hätte noch ein Jahr länger auf dem College Notre Dame spielen können. Kam die Anmeldung für den Draft zu früh?



Im Nachhinein kann man natürlich sagen, es war vielleicht eine Fehlentscheidung. Hätte er noch ein Jahr gewartet, wäre er auf jeden Fall früher gedraftet worden. Aber er ist jetzt bei den Packers, einem der besten Teams der Liga. Mit Aaron Rodgers hat er einen der besten Quarterbacks in der Mannschaft. Davon träumt jeder Receiver.



Waren Sie erstaunt, dass er erst so spät gedraftet wurde?



Ein bisschen schon. Er hat eigentlich alles, was man als Wide-Receiver braucht: Er ist groß und kräftig, sehr schnell und hat gute Hände.



In der ersten Saison kam er nun auf zwölf Einsätze, hatte 21 Receptions für 328 Yards. War das eine gute Rookie-Saison?



Die erste Saison war auf jeden Fall okay. Je später man gedraftet wird, umso niedriger sind die Erwartungen. Aber die Packers sind ein Team, das gerade jungen Spielern mehr Zeit gibt. Das ist nicht die Regel in der NFL. Normalerweise spielst du einmal schlecht oder bist verletzt - dann bist du sofort raus. Ich bin mir sicher: Wenn er weiter Gas gibt und verletzungsfrei bleibt, wird er noch eine Weile in Green Bay bleiben.