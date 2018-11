Johannes Rydzek - der Weg zum Olympiasieger

Sport | das aktuelle sportstudio - Der Sturz von Sotschi (3/8)

Vier Jahre später in Sotschi ist er auf dem besten Weg zur ersten Einzelmedaille. In der letzten Kurve stürzt Rydzek (vorne) allerdings nach einer Kollision mit Fabian Rießle und Björn Kircheisen. Am Ende wird er nur Achter. Ein paar Tage später holt er Silber mit dem Team.