Julian Nagelsmann - Energieschub für RB Leipzig

Und auch außerhalb des Trainingsplatzes trägt Nagelsmann viel energiegeladene Ausstrahlung und frischen Wind nach Leipzig. Um sein neues Team besser kennenzulernen, führte der Bayer im Hotel mit jedem einzelnen Spieler Gespräche. Dazu Videositzungen, Trainingsvor- und nachbereitungen, Taktikschulungen für die Neuen wie Zugang Christopher Nkunku, der am Donnerstag aus Paris nach Seefeld kam, und Medientermine. Nagelsmann, so viel wurde deutlich in seinen ersten knapp 14 Tagen in Leipzig, verlangt viel von sich und seinen Spielern, hat einen klaren Plan und gut strukturierte Mittel, diesen umzusetzen und auch außerhalb des Platzes genug Präsenz, um seine Ideen auch in Leipzig zu verwirklichen. Bei all den Terminen blieb noch gar keine Zeit, sich mit Berater Rangnick auszutauschen, der in Seefeld ebenfalls präsent war, sich aber im Hintergrund hielt.