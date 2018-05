Kampf um Platz 16: Aufbruch gegen Starre

Im Gegenteil: Das, was die Wölfe auf den Platz bringen, wirkt wie eine Verlängerung des Führungschaos, das sich ausgerechnet dieser konzerngesteuerte Klub in den letzten Wochen leistet. Vor den Augen der Öffentlichkeit platzten in der entscheidenden Saisonphase die Verhandlungen mit Horst Heldt, dem Wunschkandidaten für den vakanten Posten des Sportvorstandes. Unmittelbar danach wurde der mit-blamierte Sportchef Olaf Rebbe entlassen.



Für die Vorbereitung aufs Spiel in Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr) schottet Trainer Bruno Labbadia das Team in einem Trainingslager in Thüringen ab – ein Modell, mit dem er vor zwei Jahren beim HSV schon mal erfolgreich war. Sogar die von der DFL vorgeschriebene Spieltagspressekonferenz am Donnerstag sagte Labbadia ab, um die nötige Ruhe zu finden. Die Kraft, in die sie am Samstag umschlagen soll, muss die Mannschaft aus sich schöpfen.