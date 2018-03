Kim Kuligs Lächeln ist zurück

Als Zeitpunkt für ihr Comeback hat Kulig Mitte März ins Auge gefasst. Dann möchte sie endlich ihre Premiere beim 1. FFC Frankfurt feiern. Schließlich war sie nach der WM vom Hamburger SV an den Main gewechselt. "Ich bin unglaublich heiß darauf, mein erstes Spiel für den FFC zu bestreiten", sagt Kulig und ergänzt: "Die Sehnsucht, endlich wieder kicken zu dürfen, ist riesig groß, eigentlich sogar unbeschreiblich groß."





Besonders will Kulig mithelfen, in der Bundesliga eine Aufholjagd zu starten. Denn derzeit ist der FFC trotz hochklassig besetztem Kader nur Dritter. Zugleich haben Kulig & Co. noch die Chance, in der Champions League (Viertelfinale) und im DFB-Pokal (Halbfinale) den Titel zu gewinnen. "Wir können noch einiges erreichen", sagt die 21-Jährige.