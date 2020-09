Kommentar: Favre ohne Zukunft beim BVB

In Spitzenspielen in dieser Saison (0:4 bei Bayern) wirken Trainer und Team ängstlich, in Duellen mit sogenannten kleinen Gegnern (3:3 gegen Paderborn) selbstzufrieden und Begegnungen, die auf der Kippe stehen (wie in Leverkusen) werden vergeigt. (weitere Beispiele: 2:0-Führung gegen Leipzig, Endstand: 3:3 / 1:0-Führung gegen Hoffenheim, Endstand 1:2).



Hinzu kommt: Es fehlt ein passendes und schlüssiges Konzept beim Verteidigen und im Spiel gegen den Ball. Dieses Problem ist ebenfalls nicht neu. Schon in der vergangenen Spielzeit wurde aufgrund von eklatanten Abwehrfehlern ein komfortabler Neun-Punkte-Vorsprung verspielt.