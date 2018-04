Leichter Vorteil für Gladbach

- Jubiläum: Die Borussia und die Hertha treffen in der Bundesliga nun zum 50. Mal aufeinander.

- Die Berliner haben nur eines der letzten sechs Gastspiele am Niederrhein gewonnen (drei Remis, zwei Niederlagen).

- Seit dem Hinspiel holte Hertha in 17 Spielen nur zehn Punkte - davor 16 Punkte in elf Spielen.

- In der Saison 2008/09 gewann Hertha (unter Lucien Favre) beide Duelle gegen die Borussia - seitdem blieben die Berliner in vier Pflichtspielen gegen die Gladbacher sieglos (ein Remis, drei Borussia-Siege).

- In dieser Spielzeit bezwangen die Fohlen das Hauptstadt-Team bereits zweimal: 2:1 im Hinrundenspiel sowie 2:0 n.V. im Pokal-Viertelfinale (ebenfalls im Olympiastadion). Drei VfL-Siege über die Hertha gab es innerhalb einer Bundesliga-Saison noch nie.

- Lucien Favre trifft im dritten Duell gegen seinen EX-Club in Otto Rehhagel auf den dritten Trainer

- Die Gladbacher gewannen nur eins der letzten sechs Spiele (2:1 in Leverkusen am 17. März) und feierten Ihren letzten Heimsieg am 11. Februar mit 3:0 gegen Schalke.

- Am 11. Februar gegen Schalke (3:0) standen die "Fab 4" Marco Reus, Mike Hanke, Juan Arango und Patrick Herrmann zuletzt zusammen in der Startelf. Zuletzt verzichtete Favre freiwillig auf Hanke als Starter.

- Otto Rehhagel kassierte im Düsseldorfer Rheinstadion am 29. April 1978 als Trainer von Borussia Dortmund eine 0:12-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach - bis heute die höchste Niederlage der Bundesliga-Geschichte.

- Der Däne Ole Björnmose (in der Zeit von 1966 bis 1977 bei Werder Bremen und dem HSV) führt mit 27.839 Minuten die Allzeit-Wertung der Bundesliga-Ausländer an - der Georgier Levan Kobiashvili auf Hertha-Seite (27.818) könnte in Gladbach für einen neuen Rekord sorgen.