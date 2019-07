Torwandschießen - Saisonfinale

Drei unten, drei oben!

In der ersten Runde haben der Herausforder und die prominenten Gäste jeweils drei Versuche in das untere, rechte Loch der Torwand zu treffen.



Anschließend beginnt die nächste Runde in der alle Teilnehmer jeweiles drei Versuche haben in das obere, linke Loch zu treffen.



Die prominenten Gäste beginnen die jeweilige Runde. Der Herausforder gilt als alleiniger Sieger, sofern er mehr Treffer als die anderen Teilnehmer erzielt. Haben mehrere Schützen die gleiche Trefferzahl, gibt es keinen alleinigen Sieger. Es gibt keinen weiteren Durchgang.