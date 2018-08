Der Wegbereiter

Markus Rehm war 14 Jahre alt, als sich sein Leben dramatisch änderte. Durch einen Wakebord-Unfall verlor er den rechten Unterschenkel. Anschließen habe er oft gehört, was er alles nicht mehr können werde, so Rehm. Doch für ihn sei das immer nur Motivation gewesen, es erst recht zu schaffen. Ein halbes Jahr nach dem Unfall stand er mit Prothese auf dem Snowboard, ein Jahr danach wieder auf dem Wakeboard. Und als er 19 Jahre alt war, lockte ihn der Leverkusener Behindertensportler Heinrich Popow zum TSV Bayer 04 - das war Rehms Beginn einer großen Karriere in der Para-Leichtathletik. Er wurde hierzulande zum Vordenker, und so haben in diesem Jahr einige seiner Kollegen ganz selbstverständlich an den Deutschen Meisterschaften der Nicht-Behinderten in Nürnberg teilgenommen.