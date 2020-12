"Kleine Siege" strebt Mick Schumacher 2021 in der Formel 1 an: "Beim Qualifying ins Q2 kommen und dann Punkte sammeln." Besondere Erwartungen wegen seines Namens spüre er nicht, denn die höchsten stelle er an sich selbst: "Der Druck kommt eher von mir."

