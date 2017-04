Vor kurzem hat das alternative Fußballmagazin „11Freude“ einen Reporter in den Kraichgau geschickt, um Julian Nagelsmann zu entschlüsseln. Jeden Tag Training, dazu Gespräche mit Spielern, Manager Alexander Rosen und so ziemlich allen, rund um das Bundesligateam der TSG Hoffenheim. Die Trainer-Erforscher blieben eine ganze Woche. Weniger Zeit erschien nicht ausreichend, um den Mann zu erklären, der als Shooting Star der Szene gilt, es aber gar nicht sein will.