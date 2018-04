Notstand im Norden

Doch wer hat die Trainer verpflichtet, wer hat die Mannschaft zusammengestellt, wer trifft hier die Entscheidungen? Der Vorsitzende der Geschäftsführung Dieter Hoeneß. Aber: Kritik an ihm wird nicht toleriert.





In Bremen haben sie den Trainer noch nicht gewechselt, Thomas Schaaf darf weitermachen. Hier sagen sie: Schuld ist die Mannschaft. Aber auch bei Werder gilt: Wer hat die Mannschaft zusammengestellt, wer hat keinen Ersatz für Mesut Özil geholt und wer hat sich zuletzt immer wieder Transferflops geleistet? Sportdirektor Klaus Allofs. Sowohl bei Werder, als auch in Wolfsburg müssen sich die großen, starken Männer fragen, ob es nicht vielleicht auch an ihnen liegt, dass den Vereinen der Abstieg droht.