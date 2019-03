Kahn vor dem Sprung auf den Bayern-Chefsessel

Kahn selbst sagte dazu im Gespräch mit Dunja Hayali: "So, wie das im Moment ausschaut, geht das in die richtige Richtung. Und jetzt muss man halt schauen, wenn es konkreter wird." Zuvor hatte er in der "Passauer Neuen Presse" Interesse bekundet: "Ich kann mir das durchaus vorstellen."



Das gilt auch für Präsident Uli Hoeneß, der das Projekt Kahn im Aufsichtsrat, der den Vorstand beruft, gemeinsam mit seinem Stellvertreter und Ex-Adidas-Chef Herbert Hainer vorantreibt.



Überstürzen will aber insbesondere Kahn nichts. "Das ist keine Position, die man so von heute auf morgen bekleiden kann. Es ist sinnvoll, dass man in so eine Position Stück für Stück reinwächst."



Der Job ist eine Herausforderung und würde sein Leben sehr verändern. "Ich habe dem Verein eine Menge zu verdanken. Es ist nicht so eine einfache Kopfentscheidung, sondern das ist auch eine emotionale Entscheidung", so Kahn.