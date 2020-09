Bachs Spiel auf Zeit spaltet die Sportwelt

Druck erhält der IOC-Chef von de Olympischen Komitees von Brasilien und Norwegen. Diese fordern eine Verschiebung der Olympischen Spiele auf Sommer 2021. Es sei aktuell schwierig für die Athleten, ihre für den Wettbewerb nötigen besten Fitnesslevel aufrecht zu halten, schrieb das Brasilianische Olympische Komitee (COB) in einer Erklärung am Samstag. Das norwegische Komitee (NIF) hatte bereits am Freitag in einem Brief an Thomas Bach gefordert, die Spiele sollten erst stattfinden, wenn der Ausbruch weltweit unter Kontrolle gebracht sei.