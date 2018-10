Meister der Überraschungen

„Ich funktioniere einfach gut, wenn ich wenig Druck habe“, gestand Lange nach dem Triumph im ZDF. Zehnter habe er werden wollen, sagte er. Tiefstapeln als Rezept für Höhenflüge. Allerdings erzählte Lange auch, dass er sich im Training mit dem Gedanken motiviert habe, nach einem Sieg (und nur nach einem Sieg) seiner Freundin Julia noch im Ziel einen Heiratsantrag zu machen. Ein guter Trick. Am Ende hatte Lange nicht nur den WM-Titel über die Langdistanz mit Streckenrekord in der Tasche, sondern auch das „Ja“ der „Liebe meines Lebens“.



Patrick Lange begann, herangeführt von seinem Vater, schon als Kind mit dem Lauftraining. Später wechselte er aufs Mountainbike und nach einem schweren Unfall schließlich zum Triathlon auf der Kurz- und Mitteldistanz. Er war erfolgreich, aber kein Vollprofi. Das änderte sich erst, als im Herbst 2015 der ehemalige Hawaii-Sieger Faris Al-Sultan sein Trainer und 2016 der Schwimmer, Triathlet und Unternehmer Jan Sibbersen (startete in diesem Jahr zum sechsten Mal auf Hawaii und knackte in 46:30 Minuten den Schwimmrekord) sein Manager wurden.