Ausgerechnet die gerade von einem Muskelfaserriss genesene deutsche Nationalspielerin, die am Samstag (ab 23 Uhr) zu Gast im ZDF-Sportstudio ist, brachte mit ihrer Gelb-Roten Karte nach 96 Minuten das bis dahin recht stabile VfL-Gebilde zum Einsturz. In Windeseile wurde aus einem 1:0 (Pernille Harder 93.) ein 1:4 (Amandine Henry 98., Eugénie Le Sommer 99., Ada Hegerberg 103. und Camille Abily, 116.). Popps Kollegin aus dem Nationalteam, Dzsenifer Marozsan, redete Klartext: „Wenn man so ungeschickt in den Zweikampf geht und eine solche Hinausstellung provoziert, passiert so etwas. Wir haben das gnadenlos ausgenutzt.“