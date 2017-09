Auch bei Elfmeterschützen ist René Adler gefürchtet. Quelle: imago/Sven Simon

Die Entscheidung für Mainz 05 fällte er dabei ganz bewusst: "Ich will hier Spaß am Fußball haben mit einer jungen Mannschaft, einem jungen Trainer. Als Stammtorhüter will ich mich in einer der besten Ligen beweisen und gleichzeitig meine Erfahrung mit einbringen.“ Auch im privaten Bereich läuft es für den 32-Jährigen rund. Seit vergangenem Jahr ist er mit der Schauspielerin Lilli Hollunder verheiratet. Nebenbei treibt er seine Zukunftsplanung voran und hat dabei gleich mehrere Vorhaben im Blick: "Eines meiner Projekte beschäftigt sich mit der Entwicklung von Torwarthandschuhen. Ich weiß, welches Equipment Torhüter benötigen und was unbrauchbar ist.“ Zusätzlich will Adler sein aktuell ruhendes BWL-Studium wieder aufnehmen.