Sailer: Den Gold-Lauf im Kopf und in den Beinen

Doch trotz des gewonnenen Vertrauens zur eigenen Stärke hatte sich bei Verena Sailer vor der EM auch Versagensangst in ihre Gefühlswelt gemischt. "Ich hatte immer Schiss davor, mir selbst etwas einzureden und am Ende enttäuscht zu sein, wenn es nicht klappt", bekannte sie. Deshalb habe sie sich vor der EM mit Prognosen öffentlich zurückgehalten, kein Wort von einer Medaille oder gar den Titel verloren. "Aber in Wirklichkeit wollte ich immer nur gewinnen, und das war auch das Einzige, das heute für mich gezählt hat." Ein kleiner Wermutstropfen bleibt, dass es in der Staffel nach einem Übergabe-Fehler zwischen Sailer und ihrer Vorläuferin Anne Möllinger nicht zu einer Medaille gereicht hat.