90 Fazit:

Der FC Schalke 04 schlägt den 1. FC Union Berlin mit 2:1 und zieht durch den ersten Heimsieg seit über zwei Monaten punktemäßig mit der Tabellenspitze gleich. Nach dem 1:1-Pausenunentschieden dominierten die Königsblauen die Anfangsphase des zweiten Durchgangs, spielten sich allerdings keine klaren Möglichkeiten heraus. In der Folge wurden ihre Strafraumszenen zwar zwingender, blieben allerdings lange Zeit erfolglos, da FCU-Schlussmann Gikiewicz einen sehr guten Tag hatte. Union war zwar weit vom vorherigen Niveau entfernt, konnte seine Spielanteile aber zunehmend leicht vergrößern und war einem einfachen Punktgewinn verdientermaßen sehr nahe. Schalke gestaltete das Ergebnis dann aber doch noch zu seinen Gunsten, indem Serdar einen Gegenstoß nach Vorarbeit durch Joker Kutucu und Harit in die halbhohe rechte Ecke vollendete (86.). Während das Wagner-Team weiterhin in der Spitzengruppe mitmischt, findet der Vormarsch der Fischer-Truppe ein Ende. Der FC Schalke 04 tritt am nächsten Samstag bei Bayer Leverkusen an. Der 1. FC Union Berlin hat Mitaufsteiger 1. FC Köln zu Gast. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Die Hälfte des Nachschlags ist bereits verstrichen, ohne dass Union mit seinen langen Schlägen in die Spitze für Gefahr gesorgt hätte.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Die Freitagabendpartie in Gelsenkirchen wird um fünf Minuten verlängert.

90 Einwechslung bei FC Schalke 04: Timo Becker

90 Auswechslung bei FC Schalke 04: Amine Harit

90 Gelbe Karte für Weston McKennie (FC Schalke 04)

Der Amerikaner räumt Andrich regelwidrig auf der linken Abwehrseite ab. Er ist der erste Schalke-Spieler, der an diesem Abend verwarnt wird.

89 Der Aufsteiger kassiert also per Konter den möglicherweise entscheidenden Gegentreffer. Kann er noch einmal zurückschlagen oder setzt es die siebte Saisonniederlage?

86 Tooor für FC Schalke 04, 2:1 durch Suat Serdar

Serdar lässt Königsblau spät jubeln! Subotić lässt sich die Kugel im Mittelfeld durch eine unsaubere Annahme abnehmen. Joker Kutucu treibt das Leder über halbrechts nach vorne und passt auf Höhe der Sechzehnerkante nach innen zu Harit, der direkt auf Serdar weiterleitet. Der Neu-Nationalspieler zirkelt aus 14 Metern mit dem rechten Innenrist genau in die halbhohe rechte Ecke.

86 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Anthony Ujah

86 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Sebastian Andersson

85 Mascarell mit der Direktabnahme! Der Spanier feuert einen versuchten Klärungsball der Gäste aus halbrechten 18 Metern aus der Luft mit dem rechten Spann auf die kurze Ecke. Gikiewicz ist im Nachfassen zur Stelle.

84 Einwechslung bei FC Schalke 04: Ahmed Kutucu

84 Auswechslung bei FC Schalke 04: Benito Raman

82 ... mit etwas Glück bekommen die Hausherren diesen geklärt. Ein direktes langes Anspiel auf Harit in Richtung der linken Angriffsseite wird aber von Gikiewicz abgefangen.

81 Im Rahmen eines Entlastungsangriffs holt Lenz einen Eckstoß heraus...

80 Andrich probiert sein Glück mit einem Rechtsschuss aus der halblinken Distanz. Auch diesen durchaus tückischen Aufsetzer stoppt Nübel in der linken Ecke sehr souverän.

78 Andersson mit dem Kopf! Der Schwede ist am Elfmeterpunkt Adressat einer Lenz-Flanke vom linken Flügel. Trotz enger Bewachung verlängert er mit der Stirn auf die halblinke Ecke. Dort ist Nübel souverän zur Stelle.

76 Nach gut 100 Sekunden ist der Gästekeeper wieder auf den Beinen und es kann weitergehen.

75 Gikiewicz hat sich in dieser Szene am linken Knie verletzt und muss behandelt werden.

74 Harit mit der Großchance zum 2:1! Der junge Marokkaner wird durch McKennie aus der Mitte steil in den Sechzehner geschickt. Er will das Leder an Gikiewicz vorbei spitzeln, doch der Pole pariert einmal mehr klasse.

72 Ingvartsen legt auf der rechten Strafraumseite flach für Gentner zurück. Der Ex-Stuttgarter jagt das Leder aus etwa 14 Metern in den Oberrang.

70 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Sheraldo Becker

70 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Marius Bülter

70 Caligiuri will den fälligen Freistoß aus gut 28 Metern direkt verwandeln, zirkelt das Leder mit dem rechten Innenrist aber deutlich an der rechten Stange vorbei.

69 Gelbe Karte für Marvin Friedrich (1. FC Union Berlin)

Friedrich kommt im defensiven Zentrum zu spät gegen Harit und kann ihn nur noch mit einem Foul stoppen.

67 Die Eisernen werden in Kürze zum zweiten Mal wechseln. Mit Becker steht ein schneller Flügelspieler schon seit einigen Minuten zur Hereinnahme bereit, doch war die Partie schon länger nicht mehr unterbrochen.

64 Gikiewicz rettet in höchster Not vor Serdar! Nach einer Freistoßflanke von der rechten Außenbahn landet die Kugel mit Glück vor den Füßen des Neu-Nationalspielers, der aus zwei Metern einschieben will. Der polnische Gästekeeper wirft sich jedoch davor und ist mit der linken Hand zur Stelle.

62 Bülter kommt einen Schritt zu spät! Andersson leitet ein hohes Anspiel aus dem linken Mittelfeld am Elfmeterpunkt auf den Ex-Magdeburger weiter. Der will aus kurzer Distanz einschieben, als Kabak dies mit einer sauberen Grätsche verhindert.

60 Raman aus 14 Metern! Der Belgier taucht nach Harits Pass in der Mitte des Sechzehners auf und zieht mit dem rechten Spann ab. Gikiewicz kann den unplatzierten, aber harten Versuch mit Mühe stoppen.

57 Im Falle eines Unentschiedens würde Schalke lediglich auf Rang vier vorrücken und könnte im Laufe des Wochenendes noch auf den sechsten Platz abrutschen. Union bliebe bei einer Punkteteilung Elfter.

54 Caligiuri setzt sich an der rechten Strafraumlinie gegen Subotić durch. Sein halbhoher Ball nach innen findet an der Fünferkante keinen Abnehmer.

52 Raman bricht nach einem Aufbaufehler der Köpenicker auf halbrechts durch. Er bekommt das Leder nicht am herausstürmenden Gikiewicz vorbei; zudem geht nach seinem Abschluss aus 17 Metern die Abseitsfahne hoch.

51 Die Hausherren erwischen den besseren Wiederbeginn, befinden in den Anfangsminuten fast ausschließlich im Vorwärtsgang und jenseits der Mittellinie.

48 Weder David Wagner noch Urs Fischer haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen. Der Schweizer darf wegen der verletzungsbedingten Herausnahme Schlotterbecks ohnehin nur noch zweimal tauschen.

46 Willkommen zurück zum zweiten Abschnitt in der Veltins-Arena! Der Tabellenfünfte hat bisher große Probleme mit dem Aufsteiger und doch schien er durch Ramans Tor auf einem guten Weg zu sein. Hinsichtlich des konkreten Zustandekommens ist der Ausgleich der Köpenicker zweifellos schmeichelhaft, doch in Sachen Spielanteile bestätigen sie ihr hohes Niveau der letzten Wochen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

1:1 steht es nach 45 Minuten der Freitagabendpartie zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Union Berlin. Der Aufsteiger begann mutig und ließ durch Ingvartsen (5.) und Bülter (8.) frühe Topchancen ungenutzt. Die Königsblauen fanden zunächst überhaupt keinen Zugang zu der Partie und sicherten sich den Führungstreffer in Minute 23, den Raman mit einem satten Linksschuss in den rechten Winkel erzielte, aus heiterem Himmel. Die Köpenicker erarbeiteten sich durch Andersson eine Möglichkeit zu einer schnellen Antwort (30.) und kamen schließlich durch einen äußerst zweifelhaften Strafstoß, den Ingvartsen versenkte, zum Ausgleich (36.). In der Schlussphase war Union einem zweiten Treffer dann sogar deutlich näher als der Favorit. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Es wird noch einmal heiß im Gästesechzehner! Nach einer Ecke von der linken Fahne kommt Kabak von der Fünferkante aus dem Gewusel heraus zum Schuss, doch der kann durch Friedrich geblockt werden.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins wird um 120 Sekunden verlängert.

43 Gelbe Karte für Florian Hübner (1. FC Union Berlin)

Für ein vergleichsweise leichtes Einsteigen im Mittelfeld sieht der Joker die Gelbe Karte.

42 Trimmel gegen Nübel! Nach Lenz' Pass vom linken Flügel leitet Andersson von der Mitte nach rechts in den Sechzehner weiter. Der Gästekapitän zieht aus leicht spitzem Winkel und gut 13 Metern mit dem rechten Fuß ab. Schalkes Keeper pariert mit dem linken Oberschenkel.

41 Durch einen sehr zweifelhaften Strafstoßpfiff ist Union also auf Augenhöhe mit S04. Den bisherigen Chancenverhältnissen ist der Spielstand durchaus angemessen.

38 Gelbe Karte für Sebastian Andersson (1. FC Union Berlin)

Andersson erwischt Nastasić mit dem linken Arm im Gesicht. Referee Schlager hat das Vergehen genau beobachtet und bestraft dieses Vergehen mit einer Gelben Karte.

36 Tooor für 1. FC Union Berlin, 1:1 durch Marcus Ingvartsen

Die Eisernen gleichen aus! Ingvartsen befördert das Spielgerät mit voller Härte unter das halblinke Dach. Nübel hat sich zwar für die richtige Seite entschieden, ist aber völlig machtlos.

35 Es gibt Strafstoß für Union! Andrich will nach einem Steilpass auf die halbrechte Seite knapp hinter der Sechzehnerlinie von Nastasić zu Fall gebracht worden sein. Es handelt sich aber maximal um einen ganz leichten Kontakt. Dennoch hat die Entscheidung nach der Begutachtung durch den VAR Bestand.

33 Union hat hier nicht nur selbstbewusst begonnen, sondern präsentiert sich auch nach dem Gegentor als gefestigt. Düsseldorf hat es vor 20 Tagen vorgemacht, dass hier in der Veltins-Arena ein Comeback möglich ist.

30 Andersson mit der Chance zum Ausgleich! Nach Trimmels Freistoßflanke aus dem linken Mittelfeld kommt der Schwede aus zentralen acht Metern unbedrängt per Kopf zum Abschluss. Nübel taucht schnell ab und lenkt das Leder in der linken Ecke um den Pfosten.

27 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Florian Hübner

27 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Keven Schlotterbeck

26 Schlotterbeck ist zwar zurück auf dem Rasen, dürfte aber in Kürze durch Hübner ersetzt werden. Der steht nämlich schon an der Seitenlinie zur Hereinnahme bereit.

23 Tooor für FC Schalke 04, 1:0 durch Benito Raman

So ist ein Bundesligawochenende einzuläuten! Kabak legt Oczipka vom linken Flügel von der rechten Strafraumseite per Kopf für Raman zurück. Der knallt die Kugel aus 15 Metern mit dem linken Spann mit voller Wucht in den rechten Winkel.

22 Gelbe Karte für Keven Schlotterbeck (1. FC Union Berlin)

Schlotterbeck lässt Caligiuri nach McKennies Steilpass in das offensive Zentrum bei hohem Tempo auflaufen. Der Leihspieler aus Freiburg verletzt sich bei dieser Aktion selbst und kassiert zudem die erste Verwarnung.

19 Gegen die früh anlaufenden Köpenicker tut sich Schalke ziemlich schwer, einen sauberen Aufbau auf den Rasen zu bringen. Meist schaffen es die Hausherren nicht über die Mittellinie.

16 Das Wagner-Team hat übrigens sogar die Möglichkeit, die Tabellenspitze für eine Nacht zu erklimmen. Dazu müsste es den Aufsteiger mit einer Differenz von mindestens vier Treffern schlagen.

13 Königsblau kann den Schwerpunkt des Geschehens nach passiven ersten Momenten etwas weiter nach vorne verlagern. Die Eisernen bleiben aber das auffälligere Team, gefallen sowohl in der Arbeit als auch gegen den Ball.

10 Mit einem seitlichen Einsteigen gegen Harit bewirbt sich Subotić für eine frühe Gelbe Karte. Referee Schlager belässt es allerdings bei einer deutlichen Ermahnung gegen den Ex-Dortmunder.

8 Bülter prüft Nübel! Der Ex-Magdeburger zieht am linken Strafraumeck nach innen und feuert mit dem rechten Spann in Richtung der flachen rechten Ecke. Nübel ist rechtzeitig unten und pariert mit der linken Hand.

7 Urs Fischer stellt nach dem 2:0-Heimerfolg gegen Borussia Mönchengladbach zweimal um. Robert Andrich und Marius Bülter bekommen den Vorzug vor Felix Kroos und Anthony Ujah.

5 Nübel legt Ingvartsen den Treffer auf! Der S04-Keeper will einen Rückpass von der rechten Abwehrseite schnell auf die linke weiterleiten. Dabei spielt er allerdings vor die Füße des Dänen, der aus zentralen 13 Metern freie Bahn hat. Nübel wehrt dessen Schuss auf die linke Ecke stark ab und macht seinen Fehler damit wieder gut.

3 David Wagner hat im Vergleich zum 2:1-Auswärtssieg beim SV Werder Bremen eine personelle Änderung vorgenommen. Anstelle von Mark Uth beginnt Weston McKennie.

1 Schalke gegen Union – Spieltag 13 ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Die Mannschaften betreten den Rasen.

Der DFB-Schiedsrichterausschuss hat ein Unparteiischengespann auf die Bundesligapremiere zwischen S04 und FCU angesetzt, das von Daniel Schlager angeführt wird. Der 29-jährige Bankkaufmann vertritt den Südbadischen Fußballverband und ist zur vergangenen Spielzeit in die nationale Eliteklasse aufgestiegen. Die Linienrichter heißen Sven Waschitzki und Dominik Schaal; als Vierter Offizieller verdingt sich Mike Pickel.

Am vergangenen Samstag gelang den Eisernen nach den Heimerfolgen gegen Borussia Dortmund (3:1) und Stadtrivale Hertha BSC (1:0) ein weiterer Favoritensturz im Stadion An der Alten Försterei. So gelang der Mannschaft von Trainer Urs Fischer dank der Treffer von Ujah (15.) und Andersson (90.) sowie einer bärenstarken Defensivleistung ein 2:0-Sieg gegen Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach.

Hinsichtlich der letzten fünf Begegnungen stellt der 1. FC Union Berlin die formstärkste Mannschaft der Bundesliga: Nachdem der Aufsteiger aus Köpenick vier Niederlagen in Serie kassiert hatte, holte er seit Mitte Oktober zwölf von 15 möglichen Zählern. Vom drittletzten Rang hat er sich auf den elften Tabellenplatz hochgearbeitet und liegt fünf Punkte vor dem 16. Fortuna Düsseldorf.

"Freitagabend, Flutlicht und dann auch noch gegen die Mannschaft der Stunde: Ganz ehrlich, viel cooler kann es nicht sein. Wir müssen von den Rängen die Energie bekommen, sodass die Jungs in der Lage sind, die Extrameter, die am Freitag ganz sicher vonnöten sein werden, zu gehen", hofft David Wagner auf den ersten Heimerfolg seit dem 20. September.

Der FC Schalke 04 hat nur eine der letzten zehn Matches in der Bundesliga verloren. Während er vor eigenem Publikum weder den 1. FC Köln (1:1), Borussia Dortmund (0:0) noch Fortuna Düsseldorf (3:3) schlagen konnte, triumphierte er nach der ärgerlichen 0:2-Pleite bei der TSG 1899 Hoffenheim sowohl beim FC Augsburg (3:2) als auch jüngst beim SV Werder Bremen (2:1).

Der FC Schalke 04 und der 1. FC Union Berlin bestreiten heute ihren ersten Vergleich in der Bundesliga. Im DFB-Pokal haben sich die Wege der Vereine aus Gelsenkirchen und Köpenick bereits einmal gekreuzt: Im Endspiel 2001 setzte sich Königsblau mit 2:0 gegen den damaligen Drittligisten durch und gewann den nationalen Cup-Wettbewerb zum dritten Mal. Als Trostpreis spielten die Eisernen in der folgenden Saison im UEFA-Pokal.