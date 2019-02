Fährmanns schnelles Comeback im Schalker Tor

Sechsmal vertrat Nübel den verletzten Fährmann im Oktober und November 2018, dreimal in der Bundesliga sowie in den beiden Champions-League-Spielen gegen Galatasaray Istanbul sowie in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Köln. Galt der gebürtige Paderborner bis dahin als vielversprechendes Talent, dessen Zeit noch kommen würde, machte er seine Sache so gut, dass er fortan als ernsthafter Konkurrent der etablierten Nummer eins Fährmann galt.



Der durfte vorerst weiter spielen, weil die Personalie nun mal heikel ist und ein Kapitän nicht so schnell abgesetzt wird. Nun ist der Generationswechsel vollzogen, und auch wenn sich Fährmann im besten Torhüteralter befindet: die Zukunft auf Schalke gehört Nübel. Sollte sich der 22-Jährige in den nächsten zehn Tagen nicht im Training verletzten, dürfte er nach dem Heimspiel gegen den SC Freiburg (16. Februar, 15.30 Uhr) Fährmann wieder im Schalker Kasten ablösen. Kein schlechter Zeitpunkt, denn dann steht als nächstes das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den englischen Meister Manchester City an – mit dem Ex-Schalker Leroy Sané und dem gebürtigen Gelsenkirchener Ilkay Gündogan als Gegner.