Schalke hat die Nase vorn

- S04 verlor zu Hause nur eins der letzten neun Bundesliga-Duelle gegen Bremen (fünf Siege, drei Unentschieden).





- In der letzten Partie auf Schalke kassierte Werder die höchste Niederlage in diesem Duell. S04 schoss die Hanseaten mit 4:0 vom Platz. Raul erzielte dabei seinen ersten Dreierpack im Oberhaus.





- Schalke kassierte gegen Bremen die erste Niederlage in der neuen Arena auf Schalke (1:4 am 24.11.01). Dieses 1:4 war zugleich Schalkes höchste Niederlage im heimischen Stadion.





- Zu Hause gewann Schalke die letzten drei Liga-Partien in Folge - das gelang zuletzt im November/Dezember 2010 (damals vier Siege in Serie).





- Werder gewann nur eins der letzten sechs Auswärtsspiele (drei Niederlagen, zwei Remis).





- In keiner der letzten 17 Bundesliga-Partien auf fremden Plätzen konnten die Bremer die Null halten, in den letzten beiden Spielen setzte es neun Gegentreffer. So lange ohne Weiße Weste in Auswärtsspielen blieben die Hanseaten zuletzt zwischen November 1979 und November 1981 (damals 18 Spiele in Folge).





- Die Werderaner holten ligaweit die meisten Punkte nach Rückständen (16), Schalke die zweitmeisten (10).





- Huub Stevens verlor acht der letzten neun Bundesliuga-Spiele gegen Bremen (ein Sieg). Thomas Schaaf gewann nur zwei der letzten 13 Duelle mit Königsblau (sieben Pleiten, vier Remis).





- Klaas-Jan Huntelaar erzielte bereits 25 Pflichtspieltore in dieser Saison (Liga 14, DFB-Pokal 5, EL 6). Er liegt damit unter allen Bundeslioga-Profis an der Spitze.





- Claudio Pizarro war an 17 der letzten 22 BL-Treffer der Bremer direkt beteiligt (elf Tore, sechs Assists). Er war an 60 Prozent der Werder-Tore direkt beteiligt und ist ligaweit der beste Scorer nach Mario Gomez (19 Scorerpunkte).





- S04 feierte in dieser Spielzeit schon doppelt so viele Siege (zehn) wie zum gleichen Zeitpunkt der letzten Saison (fünf).





- S04 bestritt in dieser Saison neun Pflichtspiele mehr (26 - inklusive dem Europa-League-Spiel in Haifa) als Werder (17).





- Erstmals im Kalenderjahr 2011 gewann Schalke zuletzt drei Bundesliga-Heimspiele in Folge (3:1 gegen Hoffenheim, 4:0 gegen Nürnberg, 3:1 gegen Augsburg).





- Nur gegen Stuttgart blieb Schalke öfter torlos (29 Mal) als gegen Werder (27 Mal).





- Tim Wiese feiert am Samstag seinen 30. Geburtstag.