Schalkes Kampfansage an den BVB

911 heißt zurzeit die magische Zahl in Gelsenkirchen. Was Autofans von einem Porsche träumen lässt und die ganze Welt an die Attentate vor 16 Jahren in New York erinnert, hat auf Schalke eine ganz andere Bedeutung:



911 Tage stand der BVB in der Bundesliga vor S04, ehe die Königsblauen mit dem 2:0-Sieg am vorigen Sonntag gegen den Hamburger SV die aktuell kriselnden Schwarzgelben in der Tabelle mal wieder hinter sich lassen konnten. Noch besser für den FC Schalke 04: Mit dem Sprung auf Platz zwei steht die beste Platzierung seit fünf Jahren zu Buche.