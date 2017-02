Wortlos verließ Hans-Joachim Watzke Mitte der Woche das „Stadion des Lichts“ in Lissabon, das aus Dortmunder Sicht zum Schluss so mausgrau erschien wie die eiserne Doppeltür am Ende der Mixed Zone. Durch die ärgerliche 0:1-Hinspiel-Pleite in der Champions League bei Benfica legten sich weitere Sorgenfalten ins müde Gesicht des BVB-Chefs. Nun muss der 57-Jährige auch ums Viertelfinale der Königsklasse bangen - neben all den Problemen, die er ohnehin hat: mit seinem Team, das den Liga-Ansprüchen hinterherhinkt; mit seinem Trainer, der im Borussen-Universum verloren wirkt. Mit Medien, die nicht differenzieren. Oder mit Teilen der Fans, die sich lange vor den beschämenden Vorfällen rund ums RB-Leipzig-Spiel von ihrem Lieblingsklub entfremdet haben.