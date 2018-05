Spieltag der Kuriositäten

Lukas Podolski hat das nicht nötig. Der Nationalstürmer dümpelt mit seinem Herzensklub im tabellarischen Niemandsland, und das ist die gute Nachricht. Spärliche sieben Törchen sind dem FC in 16 Spielen gelungen. Das 0:0 in Freiburg war die dritte Torlospartie in Folge, die sechste insgesamt in dieser Saison.





Okay, die Abwehr steht! 15 Gegentore sind ein guter Wert, doch eigentlich wollte man in Köln mit "Prinz Poldi" zurück zum Erlebnisfußball. Stattdessen stehen ausgerechnet die Frohnaturen vom Rhein für ausgemachte Langeweile bis hin zu Ansätzen von Rumpelfußball.