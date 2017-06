Tommy Haas: Abgang nach seinen Regeln

1999 Australian Open: erstmals im Halbfinale eines Grand Slams

1999 Erster ATP-Titel in Memphis/USA

1999 Erstmals in den Top Ten

2000 Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Sydney

2002 Halbfinaleinzug Australian Open

2002 Höchste Weltranglistenplatzierung als Nummer 2

2004 6. ATP-Titel für Haas nach 15-monatiger Verletzungspause

2007 Halbfinaleinzug Australian Open

2009 Halbfinaleinzug in Wimbledon

2012 Innerhalb von acht Monaten von Rang 202 in die Top 20 geklettert

2012 13. ATP-Titel in Halle/Westfalen

2012 Finale am Hamburger Rothenbaum

2013 14. ATP-Titel in München

2013 Viertelfinaleinzug bei den French Open

2013 15. ATP-Titel in Wien