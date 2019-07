Zeina Nassar - Wegbereiterin mit Faust und Wort

Für das Frauen-Boxen bedeutet diese Konstellation sogar einen Fortschritt: In Tokio werden 100 Athletinnen in fünf Gewichtsklassen antreten, in Rio vor vier Jahren unter dem Dach der AIBA waren es nur 36 Boxerinnen in drei Klassen.



"Dies ist der nächste Schritt zur Geschlechtergerechtigkeit", so der Deutsche Box-Sport-Verband (DBV) auf seiner Homepage.



Einen anderen für das Frauenboxen wegweisenden Beschluss hat der DBV vor vier Monaten noch bei der AIBA selbst durchgesetzt. Der Welt-Verband beschloss eine Regeländerung, wonach Sporthijabs, also Kopftücher für den Sportgebrauch, "von weiblichen Boxerinnen genutzt werden können, sollte dies aus religiösen Gründen gewünscht sein".