Als "das aktuelle sportstudio" 1963 auf Sendung ging, wusste niemand was ein Podcast ist. Allerdings ist der TV-Klassiker der Sportberichterstattung bekannt für interessante Gäste, hintergründige Gespräche und die legendäre Torwand.



Was also liegt näher, als „das aktuelle sportstudio“ auch in den Podcast-Kosmos starten zu lassen? Die Moderatorinnen und Moderatoren sprechen mit Persönlichkeiten des deutschen und internationalen Sports sowie Fans und andere sportbegeisterten Menschen - und das deutlich länger als im Fernsehen. So kommen tiefgründige, beeindruckende, lustige und emotionale Begegnungen zustande.