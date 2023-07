Der 24.08.1963 war ein historischer Tag! Die Geburtsstunde der Fußball-Bundesliga. Seit 60 Jahren ist es eine Geschichte von Toren, Titeln und Träumen, vom Scheitern und von Schattenseiten.



Ob Thomas Müller, Youssoufa Moukoko, Jürgen Klopp oder Oliver Kahn, Günter Netzer oder Felix Magath - sie alle haben ihre Stories zu erzählen. Und alle haben sich einem anvertraut, der die Liga wie kein Zweiter kennt, der Sport-reporterlegende des ZDF: Béla Réthy.



60 Jahre Bundesliga - das sind 60 Jahre Spieler, Trainer, Fans. Das ist Spannung, Unterhaltung, Leidenschaft. Die Bayern aus München haben die Geschichte der Liga wie keine andere Mannschaft geprägt: 32 Mal holten sie die begehrte Meisterschale. Manchmal - wie in diesem Jahr – erst auf der Ziellinie. Wer aber weiß noch, dass die "Löwen", einst Münchens Top-Team waren? Oder, dass der 1.FC Köln zu Beginn der 60er Jahre das "Real Madrid des Westens" genannt wurde? Und wer im Kohlenpott erinnert sich nicht an das Jahr 2001, als Schalke 04 zum "Meister der Herzen" wurde?



Der Bestechungsskandal mit verschobenen Spielen Anfang der 70er Jahre prägte die Liga ebenso, wie Deutschlands Wiedervereinigung und das Bosman-Urteil von 1995. Die juristische Entscheidung über den ablösefreien Wechsel und den Einsatz ausländischer Spieler veränderte die Fußball-Landschaft dauerhaft.



Die Liga ist heute ein Milliardengeschäft mit Spielergehältern in oft zweistelliger Millionenhöhe. Doch neben teuren Transfers und modernster Technik ist Fußball auch immer noch viel Tradition. Woche für Woche ziehen tausende Fans in die Stadien für den großen Moment mit ihrer Mannschaft, obwohl die Dominanz der Bayern mit 11 Titeln in den letzten 11 Jahren für ein wenig Ligalangeweile sorgt.



Die Bundesliga ist und bleibt eine Schatzkiste, voll mit unvergesslichen Bildern, mit kuriosen Anekdoten und mit nostalgischen Erinnerungen. Nicht über alle, aber über die schönsten, spektakulärsten und emotionalsten Momente spricht Béla Réthy mit ehemaligen und jetzigen Topspielern und Trainern, der ersten Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb und treuen, aber zugleich auch kritischen Fans.



Passend zur ZDF-Sportstudio-Dokumentation gibt es in der ZDFmediathek eine sechsteilige Serie mit Höhepunkten aus 60 Jahren Bundesliga, gestaffelt nach Jahrzehnten.