Stanislawski - auf die Pflicht folgt nun die Kür

Seine erste Saison als Trainer in der Eliteliga hat nicht gut begonnen. Noch vor dem ersten Bundesligaspiel gab es für Holger Stanislawski und seine Mannschaft eine erste peinliche Pleite. Gegen den Regionalligisten Chemnitzer FC flog der Aufsteiger gleich in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal (0:1). Ein Weckruf, der für Stanislawski zur rechten Zeit kommt, um die Mannschaft vor Beginn der "Mission Klassenerhalt" wachzurütteln. "In den Wochen nach dem Aufstieg fühlte es sich so an, als währen wir auf der Spitze des Olymp. Jetzt sind wir von dort oben heruntergeholt worden", erklärte der Coach, der als Spieler (und Kapitän) mit dem FC St. Pauli bereits 1995 und 2001 in die Bundesliga aufstieg - und auch zweimal wieder abstieg (1997 und 2002).