Der BVB hat einen neuen Boss

"Ich will auch ohne Kapitänsbinde ein Führungsspieler sein", sagt Akanji, gleichzeitig demütig und angriffslustig. Mit Ruhe und Übersicht, Robustheit und Zweikampfstärke, Leidenschaft und einem Auge für die Spieleröffnung erinnert der Innenverteidiger viele Fans an den jungen Mats Hummels, ältere Borussen mögen an Julio Cesar denken: Dank der 1,87 Metern Länge und 91 Kilo Kampf-Gewicht lässt Akanji die Gegenspieler im Duell beizeiten einfach an seinem Körper abtropfen, so wie Cesar in den 90ern. Allein damit ist er auf dem Weg zum Publikumsliebling.