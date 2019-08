Die Rekord-Jägerin

Ihren Gemütszustand hat Konstanze Klosterhalfen in der Öffentlichkeit aber auch noch nie besonders ausschweifend erklärt. Nach herausragenden Läufen ist da vor allem Staunen in ihren großen Augen. Eine kindliche Freude an der Sache. Klosterhalfens Welt ist das Laufen. Das kann sie. Das liebt sie. Und das macht sie nun in den USA mit den Besten der Welt.