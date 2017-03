Fabian Rießle belegt im Gesamtweltcup momentan Platz 3 Quelle: imago/Eibner Europa

Neben seinem ersten Gold konnte Kircheisen auch eine Bronzemedaille mit nach Hause nehmen, und zwar im Einzelwettbewerb von der kleinen Schanze, bei dem es den Dreifach-Erfolg der DSV-Kombinierer gab.



Fabian Rießle wurde dabei hinter Sieger Rydzek, Frenzel und Kircheisen Vierter. Dennoch steckt in ihm das Potential eines Siegläufers, was er in diesem Winter beim Weltcup in Chaux-Neuve mit seinem Sieg vor Rydzek bewiesen hat.