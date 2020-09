Andy Holzer - auf dem Gipfel der Selbstbestimmtheit

Andy Holzer, geboren am 3. September 1966 in Lienz

Seit 2010 Profi-Bergsteiger und -Kletterer, ausgebildeter Heilmasseur und Heilbademeister.

Holzer ist ebenso wie seine Schwester wegen einer Netzhauterkrankung von Geburt an blind.

Er hat am 21. Mai den Gipfel des Mount Everest erreicht und damit die "Seven Summits", die sieben jeweils höchsten Gipfel der sieben Kontinente der Erde. Diese sind in Asien der Mount Everest, 8.848 m; in Südamerika der Aconcagua, 6.962 m; in Nordamerika der Denali, 6.194 m; in Afrika der Kilimandscharo, 5.895 m; in Europa der Elbrus, 5.642 m; in der Antarktis das Vinson Massiv, 4.897 m; in Ozeanien der Mount Carstensz, 4.884 m.