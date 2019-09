Fränkischer Mutmacher

Bei seiner Vorstellung Ende Mai überzeugte der 51-Jährige gleich mit kölschem Basiswissen („Et kütt, wie et kütt“ – „Es kommt, wie’s kommt“). Parallel dazu startete er eine kleine Charmeoffensive und schüttelte, ehe er sich neben Sport-Geschäftsführer Armin Veh auf seinen Stuhl setzte, allen Anwesenden („Hab‘ ich auch keinen vergessen?“) erst mal die Hand. Und als ein paar Meter neben ihm ein Teller zu Bruch ging, säuselte Beierlorzer in die Runde: „Scherben bringen bekanntlich Glück. Dankeschön dafür.“



Die freundliche, umgängliche, aber auch sehr bestimmte Art des unkomplizierten Mittelfranken – in der Kombination mit seiner offensiven Fußballphilosophie – überzeugten die Verantwortlichen in der Domstadt. „Er hat starke Führungsqualitäten und ist sehr integrativ, indem er viel kommuniziert“, sagt Sport-Boss Veh über den Gymnasiallehrer für Mathematik und Sport, der den Verlust seines Beamtenstatus zum 1. August mit feiner Ironie („Das ist dramatisch“) zur Kenntnis nahm.