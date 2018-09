Am 6. November 2015 kommt David Wagner erstmals in der englischen Großstadt Huddersfield an – begleitet von Regen und dunklen Wolken. Die Vorzeichen für den Deutschen stehen schlecht, der Trainerstuhl galt in der nordenglischen Stadt als Schleudersitz. Doch Wagner ließ sich davon nicht beeindrucken und krempelte den Klub komplett um. Traditionell wird in England einmal am Tag trainiert - und zwar vormittags. Für Wagner ein unhaltbarer Zustand. „Als wir dann angekommen sind mit zweimal am Tag Training und auch nachmittags um drei. Dann sind die Frauen abends hier aufgeschlagen und wollten wissen, was hier denn los ist. Normalerweise gehen die nämlich um die Uhrzeit immer Kaffee trinken“, erzählt Wagner dem ZDF.