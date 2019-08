Buchmann - Anführer wider Willen

Von Beginn an waren Buchmann und seine Mannschaft aufmerksam. Teamchef Ralph Denk stellte eine starke Truppe auf. Die verlor zwar einige Sekunden beim Teamzeitfahren, aber immer wenn es bergig wurde, war Buchmann mit seinem stärksten Helfer Gregor Mühlberger vorn, lies sich nie abschütteln und griff in den Pyrenäen am berühmt-berüchtigten Tourmalet an, als es erstmals über die 2000-Meter-Marke ging. Da distanzierte er nicht nur Vorjahressieger Geraint Thomas, sondern verschaffte sich Respekt bei der Konkurrenz und war plötzlich in Reichweite des Podiums.



Seine Leistung kam nicht überraschend, sondern war Lohn jahrelanger Aufbauarbeit. Sein stetiger Aufstieg zur Weltspitze wurde nur im letzten Jahr bei der Spanien-Rundfahrt einmal unterbrochen. Dort sollte er erstmals bei einer großen Rundfahrt ganz vorn landen, brach aber in der dritten Woche etwas ein, weil er sich falsch ernährt habe, so seine Erklärung. Daraus hat er 2019 seine Lehren gezogen: „Diesmal hatte ich keinen schlechten Tag und es ist echt cool, dass ich jetzt über drei Wochen vorne mitfahren kann.“ Sein Erfolgsrezept bleibt die Leichtigkeit des Seins, denn er hat die genetischen Voraussetzungen für einen Rundfahrer auf Weltklasseniveau. Mit 61 kg bei 1,81 m Größe verkörpert der 26-Jährige den idealen Kletterer, so wie der neue Tourkönig Egan Bernal.