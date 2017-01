Lukas Müller kämpft sich zurück ins Leben

Das Sturz-Drama um den Junioren-Weltmeister von 2009 hatte im Springerlager große Anteilnahme ausgelöst. "Mir tut es extrem weh, dass er so schwer verletzt ist. Das ist tragisch für ihn", sagte Bundestrainer Werner Schuster damals. Er kennt Müller noch aus seiner Zeit am Skigymnasium Stams. Beide trafen sich am vergangenen Freitag kurz in Bischofshofen, als Müller das Finale der Vierschanzentournee besuchte.