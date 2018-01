Sven Ulreichs Auf und Ab

Geboren am 3. August 1988

in Schorndorf bei Stuttgart



Bisherige Vereine

1993 - 1994: TSV Lichtenwald

1994 - 1998: TSV Schornbach

seit 1998: VfB Stuttgart



Ulreich spielte letzte Saison alle 34 Bundesliga-Spiele komplett durch und blieb dabei sieben Mal ohne Gegentor.

Dabei fischte er 46 gegnerische Flanken. Nur Manuel Neuer holte mehr (50).



Ulreichs Leistungskurve ging nach dem Lissabon-Spiel steil nach oben. So wehrte er in den restlichen Bundesligaspielen 78 Prozent aller Torschüsse ab - davor waren es 65 Prozent

Und er legte in weiteren Punkten zu: zum Beispiel vereitelte er 35 Prozent der gegnerischen Großchancen (vorher 22 Prozent) und kassierte im Durchschnitt nur noch alle 90 Minuten ein Gegentor (vorher alle 44 Minuten).