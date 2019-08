Eigentlich hatte Dominik Koepfer am Wochenende nach New Haven fahren wollen. In der Stadt im US-Bundesstaat Connecticut findet das nächste Challenger-Turnier statt. Doch Koepfer hat besseres zu tun. Er spielt am Sonntag bei den US Open in New York, nachdem er am Freitagabend völlig überraschend ins Achtelfinale der mit rund 57,2 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung eingezogen ist. Gegner dort: Die Nummer fünf der Welt, Daniil Medwedew (Russland).