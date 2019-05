Jochen Drees und die Crux mit dem Handspiel

Doch ließ sich der Vorfall im Bremer Weserstadion noch zügig aufklären - was allerdings dem SV Werder auch wenig half - ist es beim Handspiel noch viel schwieriger. Weil die Interpretation der Regel so schwer verständlich wirkt.



Anschauungsunterricht lieferte das Ruhrderby zwischen Borussia Dortmund und FC Schalke 04 (2:4). Weder die 80.000 Stadionbesucher, noch die Millionen Fernsehzuschauer hatten in Echtzeit wahrgenommen, dass sich Julian Weigl beim Blocken eines Schusses den Ball aus kürzester Distanz an die ausgestreckte Hand schoss.



Video-Assistent Guido Winkmann gab aus dem Kölner Kontrollraum einen Hinweis, Felix Zwayer prüfte die Situation vor Ort am Bildschirm - und zeigte auf den Elfmeterpunkt.