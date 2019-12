Werner: "Wollen immer mehr Tore schießen"

90 Fazit:

Pünktlich ist Feierabend! RB Leipzig kontrollierte das gesamte Spiel und feiert einen souveränen 3:0-Auswärtssieg. Auch nach Wiederanpfiff ließen die Roten Bullen nichts anbrennen, machten mit dem 2:0 eigentlich schon den Deckel drauf und legten eine Viertelstunde vor Schluss sogar noch den dritten Treffer nach. Düsseldorf war zwar chancenlos, aber hat sich dennoch verbessert gezeigt zum Duell mit dem BVB. Allerdings merkte man der Fortuna an, dass sie alles daransetzten nicht erneut eine Klatsche zu kassieren. Mit Augsburg und Union Berlin erwarten die Rheinländer dann zum Hinrunden-Abschluss noch zwei gleichwertige Gegner. Da geht es dann darum wieder Zählbares zu holen und sich wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sichern. Leipzig ist durch den Sieg vorübergehend Tabellenführer und belohnt sich damit für die guten Leistungen der vergangenen Wochen. Am Dienstag steht dann das Top-Spiel gegen Dortmund an und am Wochenende hat RB Augsburg zu Gast.

90 Spielende

90 Trotz des klaren Rückstandes feuern die Fans der Fortuna ihr Team lautstark an.

88 Halstenberg macht es aus fast 30 Metern direkt. Sein Schuss aufs Torwarteck ist allerdings leichte Beute für Steffen.

87 Nächster Freistoß für RB! Dieses Mal wurde Matheus Cunha von André Hoffmann zu Boden gerungen.

84 Das Spiel ist entschieden und die Gäste lassen jetzt den Ball durch die eigenen Reihen laufen. Es scheint schon jetzt so, als ob alle Akteure auf den Abpfiff warten.

81 Auch für Timo Werner ist die Begegnung vorzeitig beendet. Ersetzt wird er von Hannes Wolf, der nach seiner schweren Verletzung weiter an das Team herangeführt wird. Gleiches gilt für Aymane Barkok, der Erik Thommy ersetzt.

81 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Aymane Barkok

81 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Erik Thommy

81 Einwechslung bei RB Leipzig: Hannes Wolf

81 Auswechslung bei RB Leipzig: Timo Werner

78 Der anschließende Standard von Sabitzer bleibt aus guter Position schon in der Mauer hängen.

77 Gelbe Karte für Adam Bodzek (Fortuna Düsseldorf)

Kurz vor dem eigenen Strafraum begeht Bodzek ein unnötiges Foul durch einen Tritt von hinten. Dafür gibt es gelb und er ist im nächsten Spiel gesperrt.

76 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Lewis Baker

76 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Marcel Sobottka

75 Tooor für RB Leipzig, 0:3 durch Nordi Mukiele

Der Joker sticht! Nach einem Ballgewinn am linken Strafraumeck verlagert RB das Spiel über Matheus Cunha und Mukiele rechts raus auf Sabitzer. Der Österreicher zieht bis zur Grundlinie und gibt die Kugel dann wieder zurück auf Mukiele. Der eingewechselte Rechtsverteidger köpft per Flugkopfball aufs kurze Eck und überwindet mit seinem Aufsetzer Steffen, der dabei ausnahmsweise auch nicht gut aussieht.

73 Zack Steffen ist genervt. Nachdem der Keeper eine Ecke abgefangen hat will er es schnell machen. Allerdings hat sich kein Mitspieler angeboten und deshalb gibt es doch nur den kurzen Abwurf.

71 Beide Trainer tauschen das Personal. Kownacki, der mit dem Pfostenschuss vor der Pause die beste F95-Chance hatte, macht Platz für Tekpetey. Bei Leipzig bekommt jetzt auch Rom-Leihspieler Schick eine Pause und wird ersetzt von Matheus Cunha.

71 Einwechslung bei RB Leipzig: Matheus Cunha

71 Auswechslung bei RB Leipzig: Patrik Schick

70 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Bernard Tekpetey

70 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Dawid Kownacki

68 Die Fortuna ist zwar bemüht selbst auch mal wieder eine Möglichkeit zu kreieren, doch RB steht defensiv sehr gut und lässt nichts anbrennen.

65 Erster Wechsel der Partie. Bevor es am Dienstag zum Top-Spiel gegen den BVB kommt, gönnt Julian Nagelsmann auch Lukas Klostermann mal eine kleine Pause und bringt Nordi Mukiele neu rein.

65 Einwechslung bei RB Leipzig: Nordi Mukiele

65 Auswechslung bei RB Leipzig: Lukas Klostermann

63 Dadurch, dass Leipzig jetzt erhöht hat sinken die Chancen von Düsseldorf auf mindestens einen Punkt natürlich drastisch.

60 Für Timo Werner ist es bereits der 16 Saisontreffer. Zusätzlich hat der flinke Angreifer auch sechs Assists auf seinem Konto und führt damit die Scorerliste an.

58 Tooor für RB Leipzig, 0:2 durch Timo Werner

Timo Werner macht's! An der Ausführung des Strafstoßes erkennt man das pure Selbstbewusstsein des Nationalspielers. Nach einem schnellen Anlauf drischt er das Ding gezielt ins linke untere Eck. Zack Steffen zuckt zwar kurz, bleibt aber stehen und wäre da wohl auch nicht hingekommen.

57 Gelbe Karte für Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf)

Für das Handspiel bekommt der Übeltäter dann auch noch die Gelbe Karte.

57 Es gibt den Elfmeter.

57 Video-Beweise! Nach einem Eckball hat Ayhan einen Schuss von Klostermann an die Hand bekommen und das wird jetzt kontrolliert.

55 Plötzlich geht es ganz schnell bei den Roten Bullen. Sabitzer lässt seinen Gegenspieler auf rechts stehen und bringt die Pille dann scharf vor das Tor. Zimmermann kann noch knapp vor Nkunku klären.

54 Auf der Gegenseite wird ein RB-Freistoß mal wieder gefährlich. Von der linken Grundlinie, ähnlich einem Eckstoß, kommt das Rund in die Mitte. Am Fünfer steigt Ilsanker dann am höchsten und verfehlt das rechte Eck nur knapp.

52 Die erste Ecke verpufft zwar, aber daraus resultiert eine zweite, die deutlich gefährlicher wird. Von links kommt der Standard hoch und weit an den langen Pfosten. Da kommt Kownacki an den Ball, aber köpft nur in die Hände vom gut stehenden Gulácsi.

51 Die Fortuna geht bei den eigenen Offensivaktionen jetzt mit mehr Leuten nach vorne. Trotzdem springt erstmal nur eine Ecke heraus.

48 Nach der Aktion geht Timo Werner sogar zu Zack Steffen und klatscht ihn für die starke Aktion ab.

48 Klostermann flankt fast aus dem Mittelfeld hoch auf den durchgestarteten Werner. Der sieht, dass Steffen ein bisschen weit draußen steht und versucht es mit dem direkten Kopfball über den Schlussmann. Der ist allerdings reaktionsschnell und sprungstark und kann gerade eben mit den Fingerspitzen parieren. Starke Aktion von beiden!

47 Schnelle erste Unterbrechung. Marcel Halstenberg hat Matthias Zimmermann im Kopfballduell unglücklich mit dem Arm am Kopf getroffen. Nach einer kurzen Behandlung geht es für den Düsseldorfer aber weiter.

46 Weiter geht's! Ohne personelle Veränderungen gehen beide Teams in den zweiten Durchgang.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Leipzig dominiert und führt hochverdient mit 1:0 in Düsseldorf. Bereits mit dem ersten guten Angriff machte RB die Führung und spielte sich im Anschluss einige weitere sehr gute Gelegenheiten heraus. Allerdings hat es die Truppe von Julian Nagelsmann verpasst einen weiteren Treffer zu erzielen. Dadurch liegt Düsseldorf nur mit einem Treffer zurück und hat noch alle Möglichkeiten. Das hat sich auch kurz vor dem Pausenpfiff gezeigt, als Kownacki mit seinem Fernschuss nur knapp am Innenpfosten scheiterte. Dementsprechend verspricht der zweite Abschnitt noch einiges an Spannung, solange Leipzig nicht erhöht.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Pfostenschuss Kownacki! Nach einem Konter über Thommy, der von rechts einfach zwischen zwei Gegenspielern hindurch läuft, kommt Kownacki zentral gut 20 Meter vor dem Tor an den Ball. Der Angreifer nimmt mit einem Kontakt an und schlenzt das Leder dann mit dem rechten Innenrist beinahe aus dem Stand an den rechten Innenpfosten. Das wäre beinahe der Ausgleich aus dem Nichts gewesen!

41 Aus gut 25 Metern leicht rechts vor dem Kasten tritt Marcel Halstenberg zum Freistoß an. Mit dem linken Innenrist versucht der deutsch Nationalspieler die Kugel innen um die Mauer herum zu drehen. Da jedoch ein Kopf dazwischen ist ändert der Schuss seine Richtung völlig und geht nur haarscharf links vorbei. Da Steffen schon auf dem Weg ins andere Eck war hätte der Keeper keine Abwehrmöglichkeit gehabt.

40 Für RB ist es derzeit ganz schwer durchzukommen. Düsseldorf verteidigt in einem 5-4-1 und geht keinen Meter mehr weiter raus als nötig.

37 Ein Raunen geht durch das Stadion. Leipzig ist weit aufgerückt und Ampomah kommt links auf Höhe der Mittellinie an das Spielgerät. Von dort schickt er Kownacki auf die Reise. Allerdings kommt Gulácsi ganz weit raus und klärt außerhalb seines Sechzehners.

34 Bei den Gastgebern sticht Nana Ampomah heute heraus. Die wenigen guten Offensivaktionen lief alle über den Ghanaer und auch defensiv hilft er regelmäßig mit.

33 Gelbe Karte für Diego Demme (RB Leipzig)

Direkt vor den Trainerbänken will Ampomah an Demme vorbeiziehen. Der defensive Mittelfeldspieler erwischt seinen Gegenspieler dabei allerdings mit dem Arm im Gesicht und bekommt dafür die Gelbe Karte.

31 Düsseldorf wird im Moment besser und traut sich mutiger nach vorne. Da es Leipzig, trotz guter Möglichkeiten, verpasst hat nachzulegen steht es nur 1:0 und theoretisch ist alles möglich.

28 Trotz der extrem einseitigen Partie feuern die F95-Anhänger ihr Team lautstark an.

25 Thommy bringt die Ecke von rechts an den ersten Pfosten. Da kann jedoch ein Leipziger klären. Zwar bekommt F95 eine zweite Chance, aber dieses Mal segelt die Hereingabe von Thommy ins Nichts.

24 Erster Eckball für die Hausherren. Vielleicht sorgt das mal für Gefahr vor dem Tor von Péter Gulácsi.

23 Erneut bringt Halstenberg das Rund sehr gut in die Mitte. Dieses Mal aus dem Spiel von der linken Seite. Schick springt am höchsten und kommt zum Kopfball. Er lässt den Ball gekonnt über seine Stirn rutschen, aber verfehlt das rechte untere Eck ganz knapp.

21 Ilsanker mit der Großchance! Nach einem Halstenberg-Freistoß aus dem Halbfeld herrscht im Sechzehner der Fortuna große Verwirrung. Die Pille springt gleich mehrmals hin und her, bevor Ilsanker aus fünf Metern zum Schuss kommt. Allerdings haut der Verteidiger freistehend drüber.

19 Eine Flanke aus dem rechten Halbfeld lässt Schick clever für Nkunku abtropfen. Der Franzose zieht von der Strafraumlinie direkt volley ab und scheitert an Hoffmann, der das Ding noch gerade eben zur Ecke abfälschen kann.

17 Die erste Viertelstunde ist vorüber. Leipzig agiert mit ganz breiter Brust und einer absoluten Selbstverständlichkeit. Dementsprechend ist die Führung mehr als verdient. Düsseldorf hat sich nach dem schwachen Start aber gefangen und steht jetzt zumindest defensiv kompakt.

14 Nach dem sensationellen Start der Leipziger schienen die Hausherren völlig verunsichert. Mittlerweile hat sich die Fortuna aber etwas gefangen und schafft es RB-Chancen zu verhindern.

11 Düsseldorf mit der ersten kleinen Offensivaktion. Nach einer Flanke von Ampomah von der linken Grundlinie erwischte Kownacki die Kugel aber nicht.

10 Durch das aktuelle Ergebnis und die drei Punkte würde RB übrigens vorübergehend auf Platz eins springen!

7 Leipzig spielt der frühe Treffer natürlich auch in die Karten. Dennoch ist es beeindruckend mit welcher Selbstverständlichkeit sich die Roten Bullen ihre Möglichkeiten herausspielen.

4 Beinahe das 2:0! Von links bringt Halstenberg die Pille hoch an den zweiten Pfosten. Da ist Sabitzer komplett alleine gelassen und zeigt, dass er mit dem Fuß deutlich besser ist, als mit dem Kopf. Denn der Österreicher nickt das Ding rechts am Kasten vorbei.

3 Damit ist der Plan der Fortuna natürlich schon nach wenigen Sekunden komplett über den Haufen geworfen. Bleibt abzuwarten, wie sich das Match jetzt weiterentwickelt.

2 Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch Patrik Schick

Blitzstart! Nach einem Düsseldorfer Angriff baut Leipzig über Gulácsi auf und kombiniert sich dann ganz schnell nach vorne. Am Ende legt sich Laimer das Leder an seinem Gegenspieler vorbei, läuft auf der anderen Seite an dem vorbei und flankt von rechts, innerhalb des Strafraum zentimetergenau auf Schick. Der schließt leicht fallend mit rechts direkt ab und trifft aus knapp sieben Metern links neben Steffen ins Tor.

1 Der Ball rollt! Düsseldorf spielt in den gewohnten weißen Trikot mit roten Akzenten und Leipzig agiert heute in dunkelblau.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Robert Hartmann. An den Seitenlinien assistieren dem 40-jährigen Ingolstädter Christian Leicher und Markus Häcker. Vierter Offizieller ist Patrick Alt und den Blick auf den Video-Beweis hat Markus Schmidt.

Im Vergleich zum 2:2 in der Champions League tauscht Julian Nagelsmann ebenfalls fünf Mal das Personal. Marcel Halstenberg, Stefan Ilsanker, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer und Patrik Schick werden beginnen, nachdem sie unter der Woche geschont wurden.

Bei der Fortuna gibt es gleich fünf Veränderungen in der Startelf. Besonders bitter ist natürlich, dass Top-Torjäger Rouwen Hennings aufgrund einer Grippe leider passen muss. Für ihn rückt Dawid Kownacki neu rein. Außerdem rotieren Jean Zimmer, Lewis Baker, Alfredo Morales und Kasim Adams raus und werden ersetzt von Nana Ampomah, Marcel Sobottka, Kaan Ayhan und Robin Bormuth.

Der direkte Vergleich spricht ganz eindeutig für RB Leipzig! Düsseldorf hat noch nie gegen die Roten Bullen gewinnen können. In bisher sechs Afueinandertreffen ging RasenBallsport gleich vier Mal als Sieger vom Platz. Das letzte Bundesliga-Duell endete, am 19. Spieltag der Vorsaison, mit 4:0 für die Sachsen. In Düsseldorf markierte Yussuf Poulsen einen Doppelpack. Außerdem trafen Ibrahima Konaté und Konrad Laimer.

"Grundsätzlich bin ich zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Es gibt einen Unterschied zwischen Ergebnis und die Art und Weise, wie wir spielen. Mit den Resultaten bin ich sehr zufrieden. Das große Ganze braucht seine Zeit. Aber wir sind auf einem guten Weg", zeigt sich Julian Nagelsmann hingegen nicht ganz so euphorisch. Für den heutigen Kontrahenten hat der 32-Jährige ebenfalls positive Worte übrig. "Düsseldorf spielt im richtigen Moment positiv eklig und kann jedem Gegner wehtun. Zudem haben sie die beste Chancenverwertung", fügte jedoch an: "Aber: Wir wollen die 3 Punkte – dafür müssen wir alles geben! So würden wir auch mit einem guten Gefühl gegen den BVB und Augsburg antreten."

Die Stärke der Gäste ist auch Friedhelm Funkel nicht entgangen. "Für mich sind die Leipziger nach dem FC Bayern der Top-Kandidat auf die Deutsche Meisterschaft", stellte der 66-Jährige zuletzt klar. "Man muss sich nur die Offensive anschauen. Timo Werner befindet sich in einer außergewöhnlich guten Verfassung, auch Yussuf Poulsen und Emil Forsberg sind in exzellenter Form. Alle sind wahnsinnig gute Fußballer", geriet der F95-Trainer beinahe ins Schwärmen. Doch auch für sein eigenes Team hat er noch eine klare Ansage: "Wir müssen vor allem im Defensivverhalten eine viel bessere Leistung abliefern, als wir das in der zweiten Halbzeit in Dortmund getan haben."

RB Leipzig belegt in der Tabelle den zweiten Platz, ist seit neun Partien ungeschlagen und hat sich zu einem echten Meisterschaftskandidaten entwickelt. In der Liga können die Roten Bullen eine Serie von fünf Siegen in Folge vorweisen. Besonders überzeugend ist dabei die Ausbeute vor dem gegnerischen Tor. Mit bereits 39 Treffer stellt RB die beste Offensive der Liga. Aber auch die Defensive ist mit gerade einmal 16 Gegentoren überragend.

Fortuna Düsseldorf ist seit vier Spielen sieglos. Den letzten Dreier durfte das Team von Friedhelm Funkel am zehnten Spieltag gegen Köln bejubeln. Seitdem kann einem die Fortuna fast leid tun. Gegen Bayern setzte es eine 4:0-Heimniederlage, in Dortmund endete die Partie sogar 5:0 und jetzt kommt mit Leipzig die torgefährlichste Mannschaft der Liga. Allerdings konnten die Flingeraner in dem Zeitraum auch zwei Achtungserfolge erzielen und zwei Unentschieden gegen Schalke (3:3) und Hoffenheim (1:1) einfahren. Trotzdem geht Düsseldorf natürlich als klarer Außenseiter in das Match.

Hallo und herzlich willkommen zum Top-Spiel des 15. Spieltags. Fortuna Düsseldorf empfängt RB Leipzig. Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena.

90 Fazit:

Feierabend im Olympiastadion! Hertha BSC besiegt den SC Freiburg verdient mit 1:0 und beendet die Negativserie. Nach einem trostlosen ersten Durchgang sorgte Darida mit seinem sehenswerten Treffer dafür, dass die Partie zum Leben erwachte. In der Folge rannten die Breisgauer einige Zeit an, kamen aber selten zu glasklaren Torchancen. So erkämpften sich die Hauptstädter das Übergewicht zurück und verteidigten den knappen Vorsprung bis zum Schluss souverän. Lediglich das Ausspielen der Konter ließ zu wünschen übrig. Damit springt die Alte Dame auf den 13. Platz und kann ein bisschen durchatmen. Bereits am frühen Mittwochabend reist sie in der Englischen Woche zu Bayer 04 Leverkusen. Die über weite Strecken schwachen Schwarzwälder bekommen es etwas später mit dem FC Bayern München zu tun.

90 Fazit:

Schluss! Der 1. FC Köln gewinnt ein spektakuläres Rhein-Derby verdient mit 2:0. Nach Wiederanpfiff kam Bayer 04 Leverkusen verbessert aus der Kabine und kam endlich zu den ersten Schüssen auf das gegnerische Tor. Doch in der 62. Minute kassierte Dragović die Gelb-Rote Karte und in Überzahl waren die Hausherren dann klar besser. Dementsprechend gingen die Geißböcke verdient durch Córdoba in Front. Doch damit nicht genug aus Sicht der Gäste. Bailey ließ sich provozieren und kassierte für einen absolut unsportlichen Griff ins Gesicht von Ehizibue die Rote Karte (77.). Mit neun gegen elf war die Begegnung dann sowieso entscheiden, ehe Bornauw mit dem 2:0 endgültig den Deckel drauf machte. Für die Kölner kann der Sieg zu einem Schlüsselmoment im Abstiegskampf werden. Allerdings gilt es die gute Leistung in den zwei Spielen bis zur Winterpause zu bestätigen. Am Mittwoch geht es nach Frankfurt und dann hat die Mannschaft von Markus Gisdol noch Werder Bremen zu Gast. Für die Werkself bedeutet die Niederlage natürlich einen enormen Rückschlag. Gegen Hertha BSC und Mainz muss dann wieder mehr Offensivgeist in die Mannschaft, um wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

90 Spielende

90 Fünf Minuten sind bereits vergangen und alle warten nur noch auf den Schlusspfiff.

90 Fazit:

Nichts los in der zweiten Hälfte, und so geht das Spiel vollkommen zurecht Unentschieden aus. Union konnte den starken Auftrit der ersten halben Stunde nicht konservieren, weshalb sich Paderborn auch den Ausgleich rückwirkend verdiente. Während der zweiten 45 Minuten wartete quasi alles auf den einen Lucky Punch, aber so war es Hübner, der mit seinem Pfostentreffer eher das genau Gegenteil schaffte. Paderborn hilft der Punkt vor dem Mittwochsspiel gegen Gladbach nicht weiter im Abstiegskampf. Dagegen konnte Union zumindest den Abstand auf die direkten Abstiegsplätze wahren und mit Blick auf heute Abend vielleicht sogar einen Punkt gegenüber Düsseldorf holen. Für die Köpenicker geht es dann am Dienstag weiter, wenn sie die TSG Hoffenheim empfangen. Von der Benteler Arena war's das allerdings, einen schönen Abend noch!

90 Fazit:

Der FC Bayern München kehrt am 15. Bundesligaspieltag mit einem 6:1-Kantersieg gegen den SV Werder Bremen in die Erfolgsspur zurück und rückt auf den vierten Tabellenplatz vor. Nach ihrer spät eingetüteten 2:1-Pausenführung blieben die Roten hungrig und erarbeiteten sich durch Coutinho eine frühe sehr gute Chance (48.). Sie waren den Norddeutschen weiterhin klar überlegen und kamen durch den starken Coutinho, der mit einer grandiosen Bogenlampe vollendete, zum vorentscheidenden dritten Treffer (63.). Kurz vor Anbruch der letzten Viertelstunde ging es vor der Südkurve der Allianz-Arena dann richtig rund: Innerhalb von sieben Minuten schraubten Lewandowski (72.), Müller (75.) und nochmals Coutinho (78.) das Ergebnis in die Höhe. Damit beendet die Flick-Truppe ihre Offensivkrise und verschärft die schwierige tabellarische Situation bei den Grün-Weißen, die nur noch knapp über dem Strich rangieren. Der FC Bayern München empfängt am Mittwoch den VfL Wolfsburg. Der SV Werder Bremen hat bereits am Dienstag den 1. FSV Mainz 05 zu Gast im Weserstadion. Einen schönen Abend noch!

90 Fazit:

Borussia Dortmund setzt den Aufwärtstrend der letzten Wochen fort und gewinnt beim FSV Mainz 05 hochverdient mit 4:0! Gegen erschreckend schwache Gastgeber spielten sich die Borussen vor allem nach der Pause in einen Rausch. Bei etwas konsequenterer Chancenverwertung mit einem aufmerksameren Videoschiedsrichter hätten die Gäste sogar noch einige Tore mehr erzielen können und Mainz ist mit dem Resultat gut bedient. Marco Reus und Jadon Sancho überragten in einer bärenstarken Dortmunder Offensive mit je einem Tor und einer Vorlage. Weiter geht es für beide Teams dank englischer Woche in der Bundesliga schon am Dienstag. Mainz 05 tritt um 18:30 Uhr bei Werder Bremen an, der BVB empfängt zwei Stunde später RB Leipzig zum Topspiel im Signal-Iduna-Park. Noch einen schönen Samstag und bis zum nächsten Mal!

90 Die FC-Fans feiern ihre Mannschaft jetzt natürlich lautstark!

90 Spielende

90 Nur noch 60 Sekunden sind auf der Uhr. Es wird bei diesem 1:0 bleiben.

90 Neun Leverkusener laufen defensiv zwar die Räume zu, aber Köln lässt den Ball jetzt ruhig durch die eigenen Reihen laufen und wartet auf den Schlusspfiff.

90 Ganze sechs Minuten gibt es oben drauf. Aufgrund der zwei Platzverweise und der langen Kontrolle des 1:0 durch den Video-Beweises natürlich vertretbar. Allerdings ist das Spiel entscheiden und eigentlich könnte man auch jetzt Schluss machen.

90 Spielende

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Marius Wolf (Hertha BSC)

Wolf braucht viel zu lange, um diesen Standard auszuführen. Dafür wird er verwarnt.

90 Mit cleverem Ballhalten ergaunern Skjelbred und Wolf auf dem rechten Flügel eine Ecke und damit die erste Minute der Nachspielzeit. Es sieht richtig gut für Blau-Weiß aus.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

88 Da Paderborn im Parallelspiel im Moment nur 1:1 spielt rückt der FC Köln in der Tabelle wieder am SCP vorbei und verkürzt den Abstand auf den Relegationsplatz sogar auf ein Pünktchen. Natürlich vorausgesetzt an den Ergebnissen ändert sich nichts mehr.

90 Spielende

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Nochmal schraubt Klinsmann an der Uhr. Skjelbred soll den Vorsprung mitverteidigen. Lukebakio geht runter.

88 Hat der BVB jetzt genug? Dortmund hat das Tempo rausgenommen und lässt die Uhr runterlaufen. Dabei würde zumindest Paco Alcácer sicher gerne nochmal knipsen.

90 Einwechslung bei Hertha BSC: Per Skjelbred

90 Auswechslung bei Hertha BSC: Dodi Lukebakio

90 Es war wanig los in Halbzeit zwei, so gibt es auch nur ein Minütchen oben drauf.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

89 Nichts da. Plattenhardt übernimmt die Verantwortung und hebt die Murmel über die Mauer. Dabei hat er aber zu viel Power in den Schuss gelegt - über die Querlatte.

89 Kurz vor Schluss verlässt der hart arbeitende Andersson das Feld. Vielleicht gelingt Ujah dafür die entscheidende Aktion.

87 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Daniel Brosinski

87 Marcel Risse scheint sich verletzt zu haben und muss schon wieder runter. Allerdings hat sich sein kurzer Einsatz trotzdem gelohnt. Sowohl beim 1:0, als auch beim zweiten Tor war der Joker direkt beteiligt.

88 Gelegenheit zur Entscheidung? Haberer hält 18 Meter zentral vor dem eigenen Kasten den Fuß gegen Darida drüber. Eine tolle Freistoßposition...

87 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Pierre Malong

87 Bremens zweite Halbzeit hat doch noch einen positiven Aspekt. Nach langer Verletzungspause feiert Bartels sein Comeback. Er ersetzt Torschütze Rashica.

89 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Anthony Ujah

89 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Sebastian Andersson

88 Mees schüttelt Sebastian Vasiliadis mit den Armen ab und hat freie Bahn zum Strafraum. Aus halbrechter Position zieht er ab, doch die Kugel rollt am linken Pfosten vorbei.

87 Knappe Geschichte! Wieder kontern die Spreestädter, jetzt ist es Grujić, der rechts in der Box Lukebakio einsetzt. Dessen halbhohe Hereingabe von der Grundlinie befördert Koch ins Toraus zur Ecke. Sonst wäre Flekken wohl zur Stelle gewesen.

87 Einwechslung bei 1. FC Köln: Louis Schaub

86 Einwechslung bei Werder Bremen: Fin Bartels

86 Auswechslung bei Werder Bremen: Milot Rashica

87 Auswechslung bei 1. FC Köln: Marcel Risse

86 Die Stimmung war bereits vor dem zweiten Treffer gut, doch jetzt wird in Köln richtig gefeiert.

85 In der Live-Tabelle rutscht der SVW auf den 15. Rang ab und könnte am Abend noch auf den Relegationsplatz absacken, sollte Düsseldorf Leipzig schlagen.

85 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Paco Alcácer

85 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Jadon Sancho

84 Tooor für Borussia Dortmund, 0:4 durch Nico Schulz

Wenn selbst Nico Schulz trifft, ist eigentlich alles gesagt. Dortmund kontert mal wieder durch die Zentrale und Sancho hat, selbst bereits in guter Schussposition, das Auge für den links mitgelaufenen Schulz. Der Nationalspieler überwindet Zentner mit einem satten Linksschuss aus spitzem Winkel und darf endlich jubeln.

83 Nach seiner Drei-Tore-Gala holt sich Coutinho seinen verdienten Einzelapplaus ab. Der Brasilianer macht Platz für den jungen Neuseeländer Singh, der sein Debüt in der Bundesliga feiert.

83 Jetzt kommt Mainz! Und wie! Der eingewechselte Alexandru Maxim zieht aus 30 Metern einfach mal ab und trifft fast die Eckfahne.

85 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Cauly

85 Während Kwon auf Freiburger Seite Schmid ersetzt, probiert es Grifo per Volleyschuss von der halblinken Sechzehnerkante. Das Leder landet aber in den auffangbereiten Armen Jarsteins.

85 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Ben Zolinski

84 Tooor für 1. FC Köln, 2:0 durch Sebastiaan Bornauw

Die Entscheidung! Risse bringt einen Freistoß fast von der rechten Seitenlinie scharf an den ersten Pfosten. Dort kann sich Bornauw durchsetzen und nickt aus kürzester Distanz locker ein.

85 Einwechslung bei SC Freiburg: Chang-hoon Kwon

85 Auswechslung bei SC Freiburg: Jonathan Schmid

82 Einwechslung bei Bayern München: Sarpreet Singh

85 Gelbe Karte für Klaus Gjasula (SC Paderborn 07)

Der Mann mit dem Kopfschutz spielt selbst den Fehlpass, den er mit einem taktischen Foul wieder gutmachen muss.

82 Auswechslung bei Bayern München: Coutinho

82 Mit Karim Bellarabi ist ein frischer, schneller Spieler für Bayer auf dem Rasen. Ob es Leverkusen allerdings doch noch schafft den Ausgleich zu erzielen bleibt abzuwarten bei zweifacher Unterzahl.

83 Die Streich-Truppe bringt zurzeit absolut gar nichts zustande. Jeder Angriffsversuch endet spätestens in der Berliner Viererkette. Vieles deutet auf den Befreiungsschlag hin, den die Hausherren seit Langem anstreben.

81 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jean-Philippe Mateta

82 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Karim Bellarabi

81 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Ádám Szalai

82 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Moussa Diaby

79 Mit neun gegen elf muss Köln diese Sieg jetzt natürlich über die Zeit bringen. Für Leon Bailey ist es übrigens bereits die zweite glatte Rote Karte in dieser Saison.

83 Hübner trifft das Aluminium! Lange Freistoßflanke auf den zweiten Pfosten, die von Parensen perfekt in die Mitte abgelegt wird. Hübner grätscht in den Ball, bekommt ihn auch an Zingerle vorbei, aber scheitert am Pfosten!

80 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Mahmoud Dahoud

79 Mit neun gegen elf muss Köln diese Sieg jetzt natürlich über die Zeit bringen. Für Leon Bailey ist es übrigens bereits die zweite glatte Rote Karte in dieser Saison.

80 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

81 Bremen bekommt also eine echte Packung, nachdem es noch in Minute 44 auf eine Pausenführung gehofft hat. Der FCB hat in dieser Saison schon Mainz mit 6:1 besiegt.

78 Ecke Hakimi, Abschluss Brandt, Zentner verhindert das 0:4! Lediglich die Dortmunder Abschlussschwäche verhindert hier ein Mainzer Debakel.

82 Gelbe Karte für Ben Zolinski (SC Paderborn 07)

Das war mal kein taktisches Foul, sondern einfach ein unnötig hartes Einsteigen im Mittelfeld. Andrich hat's erwischt.

81 Auf Strafraumhöhe holt Christopher Antwi-Adjei einen Freistoß an der rechten Seitenlinie heraus. Gjasula springt bei der Flanke zum Kopfball, doch erreicht die Kugel nicht. Die Köpenicker können klären.

80 Wieder vertut die Hertha leichtfertig eine Kontermöglichkeit! Lukebakio rast durchs Mittelfeldzentrum in die gegnerische Hälfte. Statt einen seiner Mitspieler auf den Außenbahnen mitzunehmen, schließt der ehemalige Düsseldorfer aus halblinken 20 Metern selbst ab. Weit drüber.

76 Main 05 kann mit dem 0:3 mittlerweile hochzufrieden sein. Achraf Hakimi schickt die Pille von rechts quer durch den Fünfer und Jadon Sancho muss am zweiten Pfosten eigentlich nur noch den Fuß hinhalten, lässt das Ding aber passieren.

78 Tooor für Bayern München, 6:1 durch Coutinho

Die Bayern schießen Werder aus der Arena! Coutinho wird am linken Strafraumeck von Perišić bedient. Er zirkelt mit dem rechten Innenrist in Richtung rechtem Winkel und genau dort schlägt das Spielgerät auch unhaltbar ein.

79 Aus irgendeinem Grund kommt Paderborn zu mehr Kontergelegenheiten. Union geht hier ein vollkommen unnötiges Risiko ein, indem sie relativ hoch stehen. Immerhin köpft Andrich die Flanke von links aus der Gefahrenzone.

76 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Alexandru Maxim

76 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jean-Paul Boëtius

77 Gelbe Karte für Kingsley Ehizibue (1. FC Köln)

Für seine Provokation sieht Ehizibue seine fünfte Gelbe Karte und verpasst damit die Partie gegen Frankfurt.

77 Rote Karte für Leon Bailey (Bayer Leverkusen)

Nach einem Zweikampf beschwert sich Bailey bei Ehizibue lautstark. Der Kölner Außenverteidiger schubst den Leverkusener anschließend, als der versucht an ihm vorbeizugehen. Dadurch brennen bei dem Jamaikaner die Sicherungen durch und er fährt seinem Gegenspieler aktiv mit der Hand durchs Gesicht. Gräfe hatte das zwar nicht gesehen, aber entscheidet nach Hinweis seiner Assistenten auf rot!

75 Fast das 0:4! Bei einer Dortmunder Ecke von rechts wird Jadon Sancho am rechten Strafraumeck völlig vergessen. Der Engländer zieht mit rechts ab und sein abgefälschter Schuss klatscht voll an den linken Pfosten!

78 Geht den Breisgauern die Luft aus? Seit einigen Minuten schaffen sie es kaum noch ins letzte Drittel. Weder defensiv noch offensiv passiert momentan etwas. Vielleicht die Ruhe vor dem Sturm?

77 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Sheraldo Becker

77 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Marcus Ingvartsen

76 Direkt im Anschluss kontert Paderborn über den eingewechselten Holtmann, der die linke Linie runtersprintet. Seine scharfe Flanke ins Zentrum rutscht Antwi-Adjei aber durch die Beine.

75 Tooor für Bayern München, 5:1 durch Thomas Müller

Es wird noch richtig deutlich im Nord-Süd-Klassiker! Der von Perišić steil in Richtung linker Grundlinie geschickte Coutinho legt halbhoch für Joker Müller zurück, der aus mittigen vier Metern per rechten Innenrist einschiebt.

75 Der Check ist durch und das Tor zählt!

75 Erneut taucht Ingvartsen im Strafraum auf, diesmal blockt Vasiliadis den Schuss.

73 Der Treffer wird überprüft durch den Video-Beweis! Die Frage ist, ob einer der Kölner bei der Entstehung im Abseits stand.

73 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Mario Götze

75 Klinsmann wechselt doppelt aus. Mittelstädt und Wolf sollen neue Entlastung bringen. Ibišević und Dilrosun haben dafür vorzeitig Feierabend.

73 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Marco Reus

71 Das Mainzer Spiel ist völlig zerfahren. Was auch immer Achim Beierlorzer sich da taktisch gedacht hat, es funktioniert nicht. Mainz hat die Abwehr komplett aufgelöst, hat vorne aber dennoch überhaupt keine Aktionen.

74 Einwechslung bei Hertha BSC: Maximilian Mittelstädt

74 Auswechslung bei Hertha BSC: Javairô Dilrosun

73 Tooor für 1. FC Köln, 1:0 durch Jhon Córdoba

Córdoba belohnt Köln! Aus dem Mittelfeld lupft Risse den Ball über die hoch stehende Bayer-Defensivreihe. Drexler steht zwar im Abseits, aber bleibt weg. Stattdessen kommt Hector und spielt weiter auf Córdoba. Der Joker bleibt frei vor dem Kasten cool und vollstreckt trocken ins rechte untere Eck.

74 Einwechslung bei Hertha BSC: Marius Wolf

74 Auswechslung bei Hertha BSC: Vedad Ibišević

72 Nachdem Leverkusen sehr gut in die zweite Hälfte gestartet war spielt nach dem Platzverweis nur noch der FC.

72 Tooor für Bayern München, 4:1 durch Robert Lewandowski

Lewandowski gelingt das 18. Saisontor! Der gerade eingewechselte Müller flankt aus dem rechten Halbraum halbhoch auf die linke Sechzehnerseite. Dort kann der Pole die Kugel in aller Ruhe herunternehmen, um sie mit dem rechten Innenrist aus gut sieben Metern in die rechte Ecke zu befördern.

74 Nach abgewehrter Ecke von Günter probiert sich Haberer an einem Dropkick aus 25 Metern. Der rutscht ihm über den Schlappen und fliegt sonstwohin.

74 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Gerrit Holtmann

74 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Kai Pröger

71 Eggestein an das Außennetz! Nach einer hohen Verlagerung auf die rechte Strafraumseite nimmt der Mann mit der 35 auf dem Rücken die flache rechte Ecke in den Blick. Neuer lenkt die Kugel mit der linken Hand um den Pfosten.

73 Den fälligen Freistoß schießt Pröger tatsächlich direkt aufs Tor, womit Gikiewicz mal so gar keine Probleme hat.

72 Durch den linken Halbraum schlängelt sich Grifo in die Box. Dabei wird er immer weiter nach links rausgetrieben, so landet sein Schuss aus spitzer werdendem Winkel klar vorbei.

70 Einwechslung bei Bayern München: Thomas Müller

69 Czichos mit der Mega-Möglichkeit! Bei einer Ecke von der rechten Seite stehen alle Spieler im Fünfer. Am kurzen Pfosten wird die Hereingabe dann verlängert und Czichos kommt zentral vor dem Tor aus drei Metern zum Kopfball. Allerdings trifft der Innenverteidiger die Kugel nicht perfekt und köpft ganz knapp drüber.

70 Auswechslung bei Bayern München: Leon Goretzka

69 Perišić startet auf der freien linken Außenbahn durch, tankt sich in den Sechzehner und geht links an Keeper Pavlenka vorbei, lässt sich dabei aber an die Grundlinie abdrängen. Er legt für Lewandowski ab, doch dessen Versuch mit dem rechten Spann wird durch Veljković geblockt.

72 Gelbe Karte für Joshua Mees (1. FC Union Berlin)

35 Meter vor dem Tor nimmt Mees das Bein zu hoch und trifft Zolinski an den Rippen. Jablonski belässt es bei Gelb.

71 Von links flankt Lenz flach ins Zentrum, aber auch da stehen wieder nur Gegner, die den Ball ins Seitenaus klären.

69 Tooor für Borussia Dortmund, 0:3 durch Thorgan Hazard

Nächster Konter, nächster Treffer! Mainz steht hinten viel zu offen und kassiert das nächste Ding. Wieder ist der BVB in der Überzahl, diesmal serviert Reus nach rechts für den völlig freistehenden Thorgan Hazard. Der Belgier nimmt Maß und schießt aus 18 Metern stramm aufs linke Eck. Robin Zentner hat die Hände dran und an einem guten Tag kann er den sicher auch mal halten. Heute aber schlägt das Ding unter der Latte ein.

70 20 Zeigerumndrehungen verbleiben für die Süddeutschen noch, um etwas aus dem Osten der Republik mitzunehmen. Einsatz ist ihnen nicht abzusprechen. Es mangelt aber an der nötigen Durchschlagskraft.

68 Für Osako ist ein harter Arbeitstag vorzeitig beendet. Der Japaner macht Platz für Bittencourt, der gegen Paderborn noch beginnen durfte.

67 Einwechslung bei Werder Bremen: Leonardo Bittencourt

67 Auswechslung bei Werder Bremen: Yuya Osako

66 Peter Bosz reagiert auf den Platzverweis und bringt mit Panagiotis Retsos einen Innenverteidiger für den offensiven Kevin Volland. Für den Griechen ist es der erste Bundesliga-Einsatz in dieser Saison.

69 Baumgart bringt den Torschützen vom Sieg in Bremen. Kann Michel auch heute treffen?

68 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Sven Michel

66 Goretzka mit Rücklage! Der DFB-Akteur ist Adressat einer Kopfballablage durch Lewandowski und will diese mit dem rechten Innenrist aus mittigen zehn Metern in den Maschen unterbringen. Sein Schuss fliegt knapp drüber.

68 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Streli Mamba

67 Gute Chance für die Hauptstädter! Ibišević dreht sich infolge eines Grujić-Zuspiels halblinks an der Sechzehnerkante um sich selbst. Sein schneller Abschluss segelt knapp an der rechten Längsstange entlang ins Aus.

66 Tooor für Borussia Dortmund, 0:2 durch Jadon Sancho

Dortmund kontert sich zum 2:0! Aber das geht natürlich viel zu leicht! Dan-Axel Zagadou fängt einen Mainzer Ball 30 Meter vor dem eigenen Tor ab und dann laufen fünf (!) Dortmunder auf einen (!) Mainzer zu. Zagadou treibt das Leder über 60 Meter vorwärts, legt dann im Strafraum quer auf Jadon Sancho und der schiebt aus 15 Metern mit rechts gegen die Laufrichtung von Zentner ins linke Eck ein.

68 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Joshua Mees

68 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Marius Bülter

68 Urs Fischer wird gleich den ersten Wechsel durchführen und auch bei Paderborn ist Bewegung auf der Bank.

66 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Panagiotis Retsos

66 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Kevin Volland

65 Knapp 25 Minuten sind die Geißböcke jetzt in Überzahl. Das sind beste Voraussetzungen, um mindestens etwas Zählbares einzusammeln.

65 Und auch auf der Gegenseite entsteht Gefahr nach einer Ecke für die Gastgeber. Doch letzten Endes verzieht Zolinski aus etwa elf Metern.

65 Schmids Einwurf von der rechten Seite macht Höler stark mit der Brust an der Grundlinie fest. Sein Ablage spitzelt Koch aus halbrechten sechs Metern weit am Kasten vorbei.

63 Brandt verliert das Leder mal im Dortmunder Aufbau und gewährt Jean-Paul Boëtius eine Möglichkeit, doch die wird umgehend per Fehlpass wieder vergeben. Das ist schon extrem harmlos, was die Beierlorzer-Truppe hier anbietet.

63 Den folgenden Freistoß aus etwa 25 Metern leicht linksversetzter Position übernimmt der gerade erst eingewechselte Marcel Risse. Allerdings bleibt er in der Mauer hängen, da Bender bewusst per Kopf klären kann.

61 Die Gastgeber sind nun zwar kämpferisch deutlich besser in der Partie und machen Dortmund das Leben schwer, offensiv ist allerdings weiterhin nicht viel los beim FSV.

63 Tooor für Bayern München, 3:1 durch Coutinho

Coutinho schnürt seinen ersten Doppelpack für den FCB! Nach einem präzisen Flugball Alabas hat der Brasilianer unweit des Elfmeterpunkts nur noch den herauslaufenden Pavlenka vor sich. Den überwindet er mit einem großartigen Lupfer, der nach ganz leichtem Kontakt an der Unterkante der Latte im Gästetor landet.

64 Ingvartsen klaut Bülter den Ball! Von rechts kommt endlich wieder eine gefährliche Flanke vors Paderborner Tor. Bülter holt schon aus, aber Ingvartsen spritzt dazwischen und verpatzt die Ballannahme, sodass die Ostwestfalen klären können.

62 Gelbe Karte für Marco Friedl (Werder Bremen)

Friedl stoppt einen aufspringenden Ball auf der linken Abwehrseite mit dem linken Arm und verhindert damit einen Durchbruch Kimmichs. Das absichtliche Handspiel zieht eine Verwarnung nach sich.

63 Das 1:0 der Gastgeber beflügelt dieses Match mächtig. Seit Daridas Traumtor sind insbesondere die Gäste aufgewacht und wollen mit aller Macht den Ausgleich. Gleichzeitig bleibt auch Berlin gefährlich.

63 14.414 Zuschauer verfolgen ein Spiel, das mittlerweile wie der fallende Regen so vor sich hinplätschert.

62 Gelb-Rote Karte für Aleksandar Dragović (Bayer Leverkusen)

Córdoba wird tief angespielt und behauptet sich sehr gut gegen Dragović. Nachdem der Kolumbianer an dem Innenverteidiger vorbeigezogen ist haut Dragović den FC-Angreifer per Grätsche voll um und bekommt dafür völlig zurecht seine zweite Gelbe Karte.

60 Leverkusen ist jetzt viel besser im Spiel, als noch im ersten Abschnitt. Bayer schiebt sich nicht mehr nur den Ball hin und her, sondern sucht jetzt auch den Weg vor das gegnerische Tor.

60 Nach einer langen Kombination der Bayern findet Goretzka den blanken Perišić auf der linken Strafraumseite per halbhohem Anspiel. Der Kroate visiert aus leicht spitzem Winkel und gut zwölf Metern die lange Ecke an, doch der Ball rutscht ihm über den Spann und fliegt weit an Pavlenkas Gehäuse vorbei.

61 Friedrich wird ermahnt, nachdem sein Vergehen zumindest nah an einem taktischen Foul dran ist. Aber Jablonski bewertet es ein wenig anders.

57 Erst schickt Havertz Volland mit einem sehenswerten Pass auf die Reise. Doch Horn kommt raus und klärt. Allerdings direkt in die Füße von Havertz, der dann fast von der Mittellinie draufhält und die Pille damit auf das obere Tornetz setzt.

59 Da kommt Brandt dann mal mit Tempo, lässt zwei Mainzer aussteigen und bedient Schulz und der Ex-Berliner nimmt das Tempo gleich wieder raus. Mainz sortiert sich und jagt wenig später Sancho die Kugel ab.

60 Der SCF drängt! Der ruhende Ball wird zwar abgewehrt, in den Nachwehen landet eine schwache Kopfballabwehr der Blau-Weißen vor den Füßen Guldes. Dessen Direktabnahme aus 17 Metern zentraler Position saust knapp über die Querlatte.

59 Wieder wird es nach einem Standard heikel! Erneut tritt Günter eine Ecke in die Mitte, diesmal weit auf die lange Ecke. Niemand kümmert sich um Höler, sodass Jarstein raus muss und soeben mit den Fingerspitzen zum nächsten Eckball rettet.

60 Insgesamt merkt man beiden Teams an, dass sie die mitunter langen Ballbesitzphasen nicht gewohnt sind. Da mangelt es an Kreativität und Durchschlagskraft, um einen dichten Defensivverbund zu durchdringen.

56 Gisdol reagiert ebenfalls und tauscht gleich doppelt. Modeste hat sich ordentlich reingehauen, aber vor dem gegnerischen Kasten keine gefährlichen Aktionen gehabt. Zudem muss Debütant Thielmann, der sich mit seinem Auftritt für weitere Einsätze empfohlen hat. Neu drin sind mit Risse und Córdoba zwei Spieler, die viel laufen und besonders Risse hat auch einen sehr guten Schuss.

56 Das kann man dann auch mal mehr draus machen, wenn man schon nicht so viele Chancen bekommt! Ádám Szalai wird mit einem feinen Querpass in den Sechzehner links freigespielt und geht alleine auf Bürki zu. Der Ungar wartet mit seinem Abschluss dann aber so lange bis Manuel Akanji zur Stelle ist und ihn blockt.

57 ... Kimmichs Ausführung ist zu niedrig angesetzt und wird am ersten Pfosten durch Veljković geklärt.

59 Gelbe Karte für Christopher Trimmel (1. FC Union Berlin)

Auch die dritte Gelbe Karte basiert auf einem taktischen Foul.

53 Die Borussia hat natürlich trotzdem die nötige Klasse, um sich gegen nun deutlich aggressivere Mainzer durchzusetzen. Einmal an der Box angekommen zeigt sich aber das gleiche Bild wie in Durchgang eins. Plötzlich wird das Tempo rausgenommen, Sancho und Brandt kicken die Kugel im Stand hin und her, dann klärt Mainz ohne große Mühe.

56 Nach Lewandowskis Pass in Richtung Gnabry klärt Augustinsson auf der rechten Strafraumseite per Grätsche sicherheitshalber ins Toraus...

57 Erster Wechsel dieses Duells. Grifo kommt für den unauffälligen Sallai.

57 Einwechslung bei SC Freiburg: Vincenzo Grifo

57 Auswechslung bei SC Freiburg: Roland Sallai

57 Um ein Haar der Ausgleich! Koch ist sechs Meter zentral vor dem gegnerischen Kasten Abnehmer einer Günter-Ecke von links. Sein Kopfball düst hauchzart rechts am Pfosten vorbei.

57 Lange Flanke von Trimmel an den linken Pfosten, wo der Ball vor die Füße von Friedrich fällt. Vor dem Verteidiger stehen aber auch noch einige Paderborner, die seinen Schuss blocken.

56 Einwechslung bei 1. FC Köln: Marcel Risse

56 Auswechslung bei 1. FC Köln: Jan Thielmann

55 Einwechslung bei 1. FC Köln: Jhon Córdoba

55 Auswechslung bei 1. FC Köln: Anthony Modeste

56 Oha, da wäre mehr drin gewesen. Die Ostdeutschen kontern über Darida durch die Mitte. Der Torschütze kann sich die Anspielstation mit Selke links oder Lukebakio rechts aussuchen. Er entscheidet sich für die zweite Option, sein Pass ist aber viel zu steil. Abstoß.

54 Erster Wechsel: Für Amiri, der nicht der typische Flügelspieler ist, kommt Bailey neu rein, der mit seinem Tempo und seinem Schuss für ordentlich Gefahr sorgen kann.

54 Lang zieht von seiner rechten Außenbahn auf Höhe der Strafraumkante nach innen und visiert mit dem linken Fuß die lange Ecke an. Neuer ist schnell unten und sichert den eher zarten Versuch problemlos.

54 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Leon Bailey

54 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Nadiem Amiri

55 Auch die Gäste bleiben jetzt vermehrt am gegnerischen Strafraum hängen. Ballaktionen im Sechzehner gibt es praktisch gar nicht mehr.

52 Havertz hat ausnahmsweise mal etwas Platz, zieht von rechts nach innen und hält aus knapp 20 Metern zentraler Position drauf. Horn fliegt ins rechte Eck und kann den wuchtigen Schuss zur Seite abwehren.

53 Şahin erwischt Goretzka mit dem rechten Fuß auf dessen linkem Fuß und bewirbt sich mit diesem Einsteigen um eine Verwarnung. Referee Schröder, vor der Pause mit kurzer Leine unterwegs, verzichtet jedoch auf diese.

50 Mainz macht jetzt wie zu Beginn der ersten Hälfte aber auch wieder mit und lässt sich nicht mehr so weit hinten rein drängen wie vor dem Wechsel. 05 arbeitet jetzt besser gegen den Ball und lässt dem BVB weniger Räume.

51 Das Bild auf dem Feld ändert sich auch im zweiten Abschnitt nicht gewaltig. Allerdings fehlt bisher noch die erste Möglichkeit nach Wiederanpfiff für Köln.

53 Tooor für Hertha BSC, 1:0 durch Vladimír Darida

Aus dem Nichts schießt Darida seine Farben in Front! Der Tscheche rennt aus dem linken Halbfeld ins Zentrum und knallt die Pille aus mittigen 23 Metern einfach mal in Richtung Kasten. Flekken macht sich lang und länger, kommt an diesen herrlichen Abschluss aber nicht mehr heran. In der rechten Ecke aus Sicht des Schlussmannes schlägt das Rund ein.

52 Gegenüber bekommt Mamba mal Platz und schießt aus gut 20 Metern zentraler Position aufs Tor. Rafał Gikiewicz ist zur Stelle und nimmt den harmlosen Schuss auf.

50 Joker Perišić setzt aus halblinken 18 Metern mit dem rechten Fuß einen Aufsetzer ab, der für die linke Ecke bestimmt ist. Pavlenka steht genau richtig und hält den Ball fest.

51 Zunächst einmal sieht das Bild sehr ähnlich zu dem aus, was die beiden Teams uns in der ersten Hälfte geboten haben. Berlin hat viel Ballbesitz, Freiburg kommt kaum ins Kontern.

52 Die Ecke rollt mal flach an den Strafraum und weil der erste Berliner nur antäuscht, rollte die Kugel auch an allen Anderen vorbei durch den Sechzehner.

51 Bülter holt eine Ecke von rechts heraus.

48 Dortmund macht gleich wieder Druck. Reus zieht einen Freistoß aus dem linken Halbfeld mit rechts nach innen. Am Elfer lässt erneut Brandt das Leder über den Hinterkopf rutschen, landet damit aber diesmal genau bei Keeper Zentner.

48 Das ging schnell! Nach einem Einwurf von der rechten Seite leitet Volland weiter auf Amiri und der schließt fast vom Elfmeterpunkt volley mit links ab. Horn ist aber auf dem Posten und pariert damit den ersten Schuss, der auf sein Tor kommt. Damit habe die Leverkusener in Halbzeit zwei schon jetzt mehr Gefahr ausgestrahlt, als in Durchgang eins.

48 Coutinho mit der Topchance! Lewandowski steckt aus dem offensiven Zentrum flach auf den Brasilianer durch, der die Richtung des Balles am Elfmeterpunkt mit der rechten Fußspitze noch leicht verändert. Einmal mehr pariert Pavlenka klasse.

49 Außerhalb der Fouls bekommt Union seine Defensive wieder unter Kontrolle, sodass Paderborn höchstens bis zum Strafraum anläuft.

47 Während Florian Kohfeldt in der Pause nach Gebre Selassies verletzungsbedingter Herausnahme auf weitere Wechsel verzichtet hat, nimmt Flick den verwarnten Boateng vom Platz und schickt Perišić ins Rennen. Pavard rückt nach innen und Kimmich gibt den Rechtsverteidiger.

48 Gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts holt die Klinsmann-Elf zwei Eckstöße heraus. Keiner davon bringt aber ernsthaften Ertrag.

46 Ohne personelle Veränderungen geht es in die zweite Hälfte.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Weiter geht's in der Allianz-Arena! Die Bayern haben vielversprechend losgelegten, ließen Werder durch ihre Schwächephase zwischen der 20. und der 40. Minute aber auf einen positiven Pausenstand hoffen. In den Schlussminuten zeigten die Roten dann ihr bestes Offensivgesicht und rissen den Vorsprung doch noch an sich. Kann sich Bremen davon erholen oder macht der FCB so weiter?

46 Einwechslung bei Bayern München: Ivan Perišić

46 Weiter geht's! Beide Trainer verzichten zunächst auf personelle Veränderungen.

46 Auswechslung bei Bayern München: Jérôme Boateng

46 Anpfiff 2. Halbzeit

47 Und die Hausherren bekommen den ersten Freistoß an der linken Seitenlinie der gegnerischen Hälfte zugesprochen. Die Flanke gerät aber zu weit nach außen, sodass Vasiliadis die Kugel im Duell mit Parensen nicht aufs Tor bringen kann.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Ohne personelle Veränderungen geht es weiter.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Es hat angefangen zu regnen über Paderborn. Und ohne Wechsel beginnt die zweite Halbzeit.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Dank zweier später Treffer führt der FC Bayern München zur Pause des Heimspiels gegen den SV Werder Bremen mit 2:1. Abgesehen von einem unvollendeten Rashica-Konter setzten ausschließlich die Roten in der ersten Viertelstunde offensive Akzente, ließen aber fünf gute Chancen zu einem frühen Treffer ungenutzt. In der Folge vergrößerten die Hanseaten ihre Spielanteile und sicherten sich beim zweiten Gegenstoß durch Rashica den Führungstreffer (24.). Das Flick-Team zeigte sich davon lange Zeit beeindruckt, ließ bei eigener Harmlosigkeit weitere Konter der Norddeutschen zu und musste bis zur Schlussphase warten, ehe es noch einmal entscheidend zulegte: Erst netzte Coutninho nach Vorarbeit von Kimmich und Gnabry aus kurzer Distanz (45.); in der vierten Minute der Nachspielzeit überwand Lewandowski den starken Pavlenka nach Pass durch Coutunho. Bis gleich!

45 Halbzeitfazit:

Mit einem torlosen Unentschieden geht es in die Kabinen. Leverkusen hatte von Anfang an ganz viel Ballbesitz und lange die absolute Kontrolle. Doch Köln verteidigte gut, konterte immer wieder schnell und gefährlich und gestaltete die Partie vor der Pause sogar komplett offen. Da Bayer auf dem Weg nach vorne die richtige Idee und die Durchschlagskraft fehlte hat Timo Horn sogar noch keinen Schuss abwehren müssen. Sein Gegenüber, Lukáš Hrádecký, musste hingegen bereits mehrmals eingreifen, da die Hausherren schon einige gefährliche Aktionen hatten. Da Leverkusen mit dem bisherigen Spielverlauf keinesfalls zufrieden sein kann, wird Peter Bosz sicherlich Veränderungen vornehmen und hat auch das nötige Personal dafür auf der Bank. Wenn der 1. FC Köln allerdings weiterhin so dagegen hält kann der zweite Abschnitt extrem spannend werden.

45 Halbzeitfazit:

Nach einer vor allem von merkwürdigen Schiedsrichter-Entscheidungen geprägten ersten Hälfte führt Borussia Dortmund beim FSV Mainz 05 hochverdient mit 1:0! Die Hausherren hatten zu Beginn fünf gute Minuten, doch anschließend spielte nur noch der BVB. Mit einer etwas besseren Chancenverwertung wäre diese Partie nun wohl schon entschieden, doch vor allem Reus und Schulz ließen einige Möglichkeiten teilweise kläglich aus. Reus zeichnete sich dann immerhin für den einzigen Treffer verantwortlich. Mindestens einen weiteren hätten die Gäste vom Elfmeterpunkt aus erzielen könne, doch Schiri Benjamin Cortus und der Videoschiedsrichter sind heute nicht ganz auf der Höhe und ließen ein klares Handspiel von St. Juste sowie ein Foul an Marco Reus durchgehen. Dennoch hat Dortmund es sich vor allem selbst zuzuschreiben, dass dieses Spiel noch offen ist, den die Chancen waren da. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Nach einer druckvollen Anfangsphase ging Union Berlin früh und verdient durch ein Traumtor von Marcus Ingvartsen in Führung. In der Folge verlegten sie sich aufs Kontern, während Paderborn daran scheiterte, die große Menge an Ballbesitz in Chancen umzumünzen. Ohne selbst besonders viele Chancen zu haben, schienen die Köpenicker dem 0:2 näher als Paderborn dem Ausgleich. Doch als sie dann einmal hinten pennten, schlug Antwi-Adjei die perfekte Flanke, die Gjasula noch auf Kai Pröger verlängerte, sodass es plötzlich wieder Unentschieden stand. Danach passierte nicht mehr allzu viel. Das Spiel findet meist zwischen den Strafräumen statt, weshalb beide Teams eher auf den Lucky Punch warten.

45 Tooor für Bayern München, 2:1 durch Robert Lewandowski

Der Rekordmeister dreht den Spielstand noch im ersten Abschnitt! Coutinho schickt Lewandowski auf halblinks mit einem halbhohen Ball in die Tiefe. Der Pole vollendet aus gut zwölf Metern mit dem linken Fuß und etwas Dusel in die rechte Ecke und bejubelt sein erstes Bundesligator seit dem 9. November.

45 Gebre Selassie hat sich beim Versuch, das Gegentor zu verhindern, am linken Oberschenkel verletzt. Kohfeldt reagiert noch vor dem Kabinengang und ersetzt den Tschechen mit Friedl.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Einwechslung bei Werder Bremen: Marco Friedl

45 Auswechslung bei Werder Bremen: Theodor Gebre Selassie

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Halbzeitfazit:

Denkste, ohne Nachspielzeit geht es in die Halbzeit. Zwischen Hertha BSC und dem SC Freiburg steht es noch torlos. Dabei ist die Geschichte des ersten Durchgangs schnell erzählt: Beide Teams tun sich unglaublich schwer damit, Chancen zu kreieren. Die beste Möglichkeit hatte Selke für die Alte Dame, ansonsten ist hier nicht wirklich viel Gefahr auszumachen. Insbesondere die Breisgauer investieren wenig nach vorne. Entsprechend werden die zwei Mannschaften von den Fans mit Pfiffen in die Pause begleitet. Es kann fast nur besser werden - bis gleich!

44 Dann kommt doch nochmal der FCV und holt eine Ecke heraus, die von den Gästen aber locker geklärt wird. es geht in die letzte Minute der regulären Spielzeit.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins wird um 120 Sekunden verlängert.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Leverkusen verteidigt ganz hoch und wird plötzlich überspielt. Dadurch laufen gleich drei in weiß alleine auf Hrádecký zu. Thielmann treibt den Ball und legt zentral vor dem Tor nach rechts auf Modeste, der sogar das Tor macht. Allerdings stand Thielmann zuvor klar im Abseits und der Treffer zählt zurecht nicht.

43 Momentan plätschert die Partie ein bisschen der Halbzeitpause entgegen. Mainz will bloß kein Tor mehr kassieren, Dortmund wohl mal durchschnaufen.

45 Tooor für Bayern München, 1:1 durch Coutinho

In der letzten regulären Minute vor der Pause gleichen die Bayern aus! Gnabry wird per Kimmich-Flugball auf die rechte Strafraumseite geschickt. Er legt halbhoch an Pavlenka vorbei für Coutinho quer, der vor dem linken Pfosten aus zwei Metern einschiebt.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

43 Der Rekordmeister will es noch einmal wissen und zieht nun eine ähnluche Dominanzphase auf, wie zu Beginn der Partie. Ein abgefälschter Goretzka-Schuss aus zentralen 18 Metern fliegt nicht weit links am Ziel vorbei. Die fällige Ecke bekommt der SVW mit Mühe geklärt.

44 Ein langer Einwurf von Antwi-Adjei fliegt in die Gefahrenzone, wo plötzlich zwischen Paderbornern und Unionern Panik ausbricht. Jeder versucht den Ball zu treffen, bis es Zolinski schließlich gelingt. Doch noch vor Gikiewicz klärt ein Verteidiger den Schuss.

44 Eine saftige Nachspielzeit ist nicht zu erwarten. Es gab kaum Unterbrechungen, Wechsel schon gar nicht. Willenborg wird vermutlich die übliche Minute obendrauf geben.

43 Trimmel schlägt den Ball wuchtig auf den entgegenkommenden Hübner, doch dessen unplatzierten Kopfball fängt Zingerle locker ab.

42 Thorgan Hazard geht im Strafraum zu Boden und will einen Elfer haben. Es gab auch einen Kontakt, allerdings hat der Belgier diesen selbst provoziert. Das Handspiel von St. Juste und ein Zupfen an Reus zuvor hätte man da schon eher mit einem Elfer ahnden können.

42 Im linken Halbfeld holt Gentner mal wieder einen Freistoß heraus.

41 Immerhin erleben wir seit etwa fünf Zeigerumdrehungen mal einige Torabschlüsse. Grundsätzlich machen die Spreestädter den marginal besseren Eindruck. Von den Freiburgern ist das offensiv noch erstaunlich wenig.

42 Gelbe Karte für Aleksandar Dragović (Bayer Leverkusen)

Etwas über 20 Meter vor dem eigenen Tor rutscht Dragović in den Zweikampf mit Drexler. Eigentlich trifft erst der Innenverteidiger die Murmel. Doch der Kölner Offensivspieler macht so viel aus der Aktion, dass es trotzdem die Karte gegen Dragović gibt. Die erste kleine Fehlentscheidung des Schiedsrichtergespanns.

41 Inzwischen fehlt es beiden Parteien an Tempo im Konterspiel. Hübner bekommt hinten einen mit, kann aber weiterspielen.

41 Gelbe Karte für Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

Havertz zieht in den Strafraum legt den Ball an der Grätsche von Bornauw vorbei und fällt. Gräfe ordnet die Situation aber sehr gut ein und entscheidet ohne zu zögern auf Schwalbe. Damit liegt der Unparteiische völlig richtig und gibt natürlich gelb.

40 Im letzten Drittel ist das einfach nicht zwingend genug, was die Borussia spielt. Immer wieder haben Reus, Sancho, Hazard und Brandt jede Mange Platz, doch die vier begnadeten Techniker schaffen es ein ums andere Mal nicht, sich gegenseitig in vernünftige Positionen zu bringen.

40 Lewandowski mit der Riesenchance zum Ausgleich! Durch die nächste starke Vorarbeit durch Goretzka taucht der Angreifer in der Sechzehnermitte unbedrängt vor dem Gästetor auf. Pavlenka kann seinen Lupfer, der für die rechte Ecke bestimmt ist, stoppen. Coutinho schlenzt wenig später aus 17 Metern ebenfalls nach rechts und diesmal pariert der Tscheche zur Seite.

38 Nach einem langen Goretzka-Ball in das offensive Zentrum kann Pavlenka vor dem Strafraum vor Lewandowski retten, der ansonsten freie Bahn gehabt hätte.

37 Wieder wird es nach einer Dortmunder Ecke gefährlich! Jadon Sancho bringt die Kugel von links mit rechts scharf nach innen und am ersten Pfosten lässt Julian Brandt das Ding über den Schädel rutschen. Zentner hätte keine Chance gehabt und hat Glück, dass der ball das lange Eck um einen halben Meter verfehlt.

39 Gelbe Karte für Jan Thielmann (1. FC Köln)

Auf der rechten Seite, beinahe an der Mittellinie, grätscht Thielmann etwas übermutig von hinten gegen Wendell. Das Rund trifft er dabei gar nicht und da es nicht sein erstes Foul ist zückt Gräfe die Gelbe Karte.

38 Nun die andere Seite: Höler läuft passend in eine flache Hereingabe vom rechten Flügel ein. Seine Direktabnahme aus 13 Metern trudelt jedoch links am Gehäuse vorbei.

38 Am ersten Pfosten wird Andersson angeflankt, allerdings einmal mehr unter starker Bedrängnis, weshalb der Ball weit rechts vorbei segelt.

37 Rashica packt den nächsten Hammer aus! Wieder kommt er in ein Laufduell mit Boateng, zieht diesmal von halblinks in den Sechzehner ein. Er ballert mit dem rechten Spann aus gut 14 Metern; das wuchtige Leder rauscht knapp über den Querbalken.

35 Wieder Thielmann! Dieses Mal zieht er von halbrechts ab. Bender steht aber im Weg und kann den Schuss blocken. Trotzdem zeigt sich, dass der 17-Jährige mutig agiert und sich gut einfügt.

35 Die Dortmunder Führung ist natürlich allemal hochverdient. Mainz hat sich nach fünf mutigen Minuten komplett zurückgezogen und findet offensiv überhaupt nichts statt.

37 Da muss Selke mehr draus machen! Klünter flankt aus dem rechten Halbfeld einfach mal ins Zentrum. Halblinks im Strafraum taucht Gulde unter dem Ball durch und gibt Selke damit die Chance. Der Stürmer nimmt die Pille an, braucht aber zu lange. Sein Schuss landet unter Bedrängnis aus acht Metern links vorbei.

36 Der in der ersten Viertelstunde stark beanspruchte Gästetorhüter Pavlenka muss aktuell zwar durchgängig konzentriert sein, doch seine Dienste sind schon etwas länger nicht mehr gefragt. Werder kann die Führung ohne den ganz großen Aufwand halten.

34 Thielmann mit der großen Möglichkeit! Modeste verlängert einen langen Ball mit dem Kopf in den Lauf von Drexler, der hat auf links Platz und spielt von der Grundlinie an den Elfmeterpunkt zurück auf Thielmann. Da das Leder hoppelt ist der zwar schwer zu nehmen, aber zumindest aufs Tor sollte der Schuss kommen. Der Debütant trifft die Pille allerdings überhaupt nicht und verzieht völlig.

36 Gelbe Karte für Michael Parensen (1. FC Union Berlin)

Wieder muss Union einen Konter unterbinden, was nur durch ein Foul gelingt.

36 Hübner kann eine abefälschte Freistoß-Flanke nicht kontrollieren, weshalb sie ihm frei vor dem Tor zu weit wegspringt. Da war mehr drin.

34 In etwas mehr als zehn Minuten gehen wir in die Halbzeit. Das dürfte der Partie auch guttun. Immer noch geschieht herzlich wenig. Beide Trainer werden ihre Mannschaften wachrütteln müssen.

33 Nach längere Abstinenz tauchen die Gastgeber mal wieder gefährlich vorne auf: Pavards unbedrängte scharfe Flanke vom rechten Flügel verpasst Lewandowski im Zentrum nur knapp. Wenig später ist die nächste hohe Hereingabe des Franzosen etwas zu lang für den polnischen Angreifer.

33 Tooor für SC Paderborn 07, 1:1 durch Kai Pröger

Plötzlich fällt der Ausgleich für Paderborn! Antwi-Adjei wird am linken Sechzehnereck nicht angegriffen, weshalb er scharf in die Mitte flankt. Da verlängert erst Gjasula, bevor der eingelaufene Pröger am zweiten Pfosten zum Ausgleich einschießen kann.

32 Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Marco Reus

Jetzt ist das Ding drin! Dortmund führt einen Eckball von links kurz aus und Hazard bringt die Pille später nach innen. Hummels behindert einen Mainzer Klärungsversuch und das Ding fällt 18 Meter vor dem Tor Reus vor die Füße. Dessen satter Rechtsschuss schlägt unhaltbar für Zentner rechts unten ein.

29 Dortmund hat das Tempo ein wenig gedrosselt und versucht sich nun im Positionsspiel. So richtig kommt da aber kein Raumgewinn bei rum.

31 Obwohl es sich um ein Derby handelt ist das Match absolut fair und Manuel Gräfe hat keinerlei Probleme mit der Spielleitung.

31 Weiterhin passiert viel zwischen den Strafräumen. Andersson hält den ein oder anderen langen Ball im Spiel, während Paderborn eher ideenlos die Kugel hin- und herschiebt.

30 Die letzten 17 Bundesligavergleiche mit dem SVW haben die Roten allesamt für sich entschieden. Stolpern sie heute nach den Pleiten gegen Leverkusen und in Mönchengladbach über Bremen und verlieren die Tabellenspitze noch mehr aus dem Blick?

31 ...katastrophal. Günters Flanke versandet flach am ersten Pfosten. Da bedankt sich die Berliner Abwehr artig.

30 Erstmals erkämpfen sich die Schwarzwälder einen Eckstoß. Günter nimmt sich dem ruhenden Ball an, zunächst beackern sich aber Ibišević und Gulde im Sechzehnmeterraum. Willenborg muss schlichten...

28 Köln wird mutiger! Leverkusen hat zwar deutlich mehr Ballbesitz, doch die Geißböcke haben die Chancen und Abschlüsse. Zwar sind die auch nicht so zwingend, dass eine Führung verdient wäre, aber im Vergleich zum enttäuschenden Auftritt aus der Vorwoche ist das eine klare Leistungssteigerung.

26 Jetzt wird es langsam skurril! Nach einem langen Ball auf den linken Flügel ist Nico Schulz am ball und legt unabsichtlich in die Mitte ab für Marco Reus. Der 30-Jährige taucht frei vor Keeper Robin Zentner auf und schießt diesen aus zehn Metern an. Ein mögliches Tor wäre allerdings wohl noch auf Abseits überprüft worden.

28 Collins will den mit links über die Mauer schaufeln, scheitert aber an diesem Versuch.

27 Werder belohnt sich für eine kurze Phase, in der es seine Spielanteile vergrößert hat. Trotzdem ist der aktuelle Vorsprung wegen der klaren Chancenvorteile des Rekordmeisters in der Anfangsphase ziemlich schmeichelhaft.

26 Beinahe die Kölner-Führung! Jakobs lässt Bender auf dem linken Flügel locker stehen und spielt von der Grundlinie zurück auf seinen Kapitän. Hector ist aber nicht perfekt zum Ball positioniert und trifft das Ding dadurch nicht perfekt. Trotzdem fliegt das Rund Richtung langes Eck und geht nur knapp daneben.

27 Freistoß direkt an der rechten Strafraumkante für Paderborn, herausgeholt von Vasiliadis.

27 Der folgende Standard landet auf dem Schädel eines Herthaners, der die Pille aus halbrechter Position und zehn Metern aber deutlich drüber setzt.

26 Derweil fliegt die nächste Ecke durch den Paderborner Strafraum, den Andersson unter starker Bedrängnis volley nimmt, allerdings auch deutlich verzieht.

26 Die wohl beste Chance bislang! Dilrosun klaut einen langen Ball von Koch auf die Außenbahn, bevor Schmid herankommt. Seinen Lauf in die Tiefe beendet er mit einem Schuss aus ganz spitzem linken Winkel, nachdem er zuvor über den halben Platz sprintete. Flekken entschärft den Abschluss. Wenig später gibt es Freistoß von links für die Hausherren.

25 Auch nach 25 Minuten ist die Geschichte ein echter Langweiler. Abgesehen von den beiden Ibišević- und Lukebakio-Versuchen passiert so gut wie nichts. Zu sicher agieren beide Defensivreihen.

25 Da scheint sich für Mamba Platz im Strafraum zu ergeben, den hat er sich nach Ansicht des Schiedsrichters aber nur durch ein Foul verschafft.

23 Nach einem FC-Einwurf beinahe an der linken, gegnerische Eckfahne kommt Thielmann an den Ball und läuft zurück, da er keine Anspielstation findet. Allerdings wird ihm die Pille von Diaby abgelaufen und plötzlich hat Bayer ganz viel Platz. Zum Glück für den Debütanten spielen die Gäste die Situation aber nicht gut aus und Köln kann klären.

23 Gelbe Karte für Jerry St. Juste (1. FSV Mainz 05)

Jetzt hat Benjamin Cortus die Faxen dicke und zeigt dem Mainzer Jerry St. Juste nach rüdem Foul an Sancho im Mittelfeld die erste Gelbe der Partie. Korrekte Entscheidung, allerdings hätte Weigl dann eben auch zwingend eine sehen müssen. St. Juste wird Mainz damit am Dienstag in Bremen fehlen.

24 Tooor für Werder Bremen, 0:1 durch Milot Rashica

Rashica bringt den Außenseiter in Front! Gegen aufgerückte Hausherren nimmt der Kosovare die Kugel im Mittelkreis auf und hat als Verteidiger nur noch den verwarnten Boateng vor sich. Dem nimmt er auf dem Weg zum Sechzehner einige Meter ab, bevor er aus 17 Metern mit rechts abzieht und das Spielgerät in die obere rechte Ecke befördert.

21 Julian Weigl hat am Dienstagabend, wenn der BVB RB Leipzig empfängt, offenbar schon etwas vor und will mit aller Macht seine fünfte Gelbe Karte der Saison erzwingen. Schiri Cortus lässt aber Gnade vor Recht ergehen und belässt es bei einer Ermahnung.

23 Es bleibt eine ruhige Partie, die ihre Aufregung aus dem zeitweise schnellen Umschalten der Berliner zieht. Dagegen bekommt der SC kaum Tempo ins Spiel.

21 Was für ein Pass von Sven Bender! Der Innenverteidiger hat viel Zeit und schlägt das Rund perfekt hinter die gegnerische Kette in den Lauf von Diaby. Dem schnellen Flügelspieler misslingt allerdings die Ballannahme und der herausgekommene Horn kann im letzten Moment klären.

22 Gelbe Karte für Christian Groß (Werder Bremen)

Groß kommt im Mittelfeld mit einer Grätsche zu spät gegen Kimmich. Nun bestraft Referee Schröder auch einen Gästespieler mit einer Gelben Karte.

22 Noch immer fehlen die richtigen Aufreger in dieser Begegnung. Zwar haben beide Teams immer mal wieder Augenblicke, die für einen Moment spannend anmuten. Am Ende stellen sie sich jedoch zumeist als harmlos heraus.

20 Die BVB-Führung ist überfällig! Reus zieht dann doch mal ab, jagt die Pille aber aus zehn Metern mit links volley über das Gehäuse.

20 Da flattern kurz die Nerven bei den Gastgebern, als sich Bülter das Leder am Fünfmeterraum selbst vorlegen und dann schießen kann. Collins klärt mit dem Kopf auf der Linie. Einen möglichen Konter unterbindet Ingvartsen mit einem Foul.

20 ... Şahins Flanke von der rechten Fahne ist für die lange Ecke bestimmt. Sie senkt sich auf Veljković, der sie mit der Stirn aus gut zehn Metern weit links neben Neuers Kasten verlängert.

19 Dortmund lässt sich vom geklauten Elfer nicht beeinflussen und macht weiter Dampf. Nur an vernünftigen Abschlüssen fehlt es. Marco Reus könnte zentral am Strafraum aus vollem Lauf abziehen, will den ball aber ins Tor tragen und wird dann abgelaufen.

20 Gelbe Karte für Marcus Ingvartsen (1. FC Union Berlin)



19 Auch nach fast 20 Minuten ist noch nicht viel vor den Toren passiert. Den einzig ernst zunehmenden Abschluss hatte Ismail Jakobs schon nach wenigen Minuten. Leverkusen hat Horn noch gar nicht geprüft.

19 Davies klärt einen hohen Ball auf Kosten der ersten Ecke der Norddeutschen...

19 Im Mittelfeld erobert Union den Ball und schickt umgehend Andersson auf die Reise. Dem rollt der Ball bei der Annahme ein bisschen weit hinaus, sodass er noch einen Haken schlagen muss und schließlich von zwei Paderbornern im Strafraum gestellt wird.

16 Was sagt man jetzt dazu? Marco Reus will von links flach in den Strafraum geben, Jerry St. Juste packt die Grätsche aus und bremst den Ball im Liegen ganz klar mit der weit vom Köper abgestreckten Hand. Klarer Elfmeter für den BVB? Nein! Nach sämtlichen Regularien ist das zwar ein Elfer, aber der VAR, der die Szene überprüft, sagt nein. Und Schiri Cortus guckt sich die Szene gar nicht an. Das ist selbst für Videobeweis-Verhältnisse einfach nur noch seltsam!

18 Gelbe Karte für Jérôme Boateng (Bayern München)

Auch Boateng hat eine frühe Verwarnung zu verkraften, nachdem er Klaassen bei erhöhtem Tempo seitlich angegangen ist.

19 Erneut die Hertha. Diesmal ist es Lukebakio, der aus der halbrechten Angriffsspur kurz nach innen zieht und Flekken im langen Eck prüft. Der Schlussmann ist aber wiederum zur Stelle.

17 Noah Katterbach hat heute einiges zu tun. Der offizielle Außenverteidiger agiert nämlich als Manndecker von Kai Havertz und folgt dem fast über das gesamte Feld. Dadurch rückt Ismail Jakobs häufig zurück und übernimmt den Posten links hinten.

17 Rashicas Ausführung des fälligen Freistoßes per rechten Innenrist ist zu hoch angesetzt und wird durch Pavard per Kopf aus der Gefahrenzone befördert.

16 Trimmel schlägt einen Freistoß aus dem Mittelfeld in den Strafraum. Von da wird die Kugel wieder vor den Sechzehner geklärt, wo Andrich bereit steht und das Leder volley übers Tor pfeffert.

16 Gelbe Karte für Benjamin Pavard (Bayern München)

Pavard trifft mit seiner Grätsche auf der rechten Abwehrseite nur Augustinssons Knochen. Schiedsrichter Schröder zückt die erste Gelbe Karte.

14 Die Werkself kontrolliert das Geschehen komplett. Allerdings finden sie noch keine Lücken in der gegnerischen Hintermannschaft.

15 Pavlenka verhindert den Rückstand! Lewandowski schraubt sich nach Gnabrys Flanke von der rechten Außenbahn vor dem langen Pfosten hoch und nickt unbedrängt aus acht Metern wuchtig auf die halblinke Ecke. Pavlenka lenkt den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte.

15 Borussia Dortmund hat nun hier klar das Kommando übernommen und kombiniert sich immer wieder schön an den Strafraum. Wieder steht Schulz im Mittelpunkt, verweigert diesmal aber den Abschluss und spielt quer. Mainz rettet in letzter Sekunde.

16 Der erste richtige Schuss aufs Tor gehört der Alten Dame. Von hinten heraus wird ein sauberer Konter aufgezogen. Letztlich läuft Ibišević durch die halbe gegnerische Hälfte und hält aus mittigen 22 Metern drauf. Seinen Flachschuss pariert Flekken problemlos.

15 Pröger nimmt sich mal einen Schuss aus der Distanz, der aber in der Berliner Verteidigung hängenbleibt. Derzeit finden die Ostwestfalen kein Mittel durch die starke Defensive der Gäste.

14 Mangels Alternativen entschließt sich Dilrosun dazu, aus halblinken 20 Metern einfach mal abzuziehen. Sein Versucht wird jedoch von Gulde abgeblockt.

13 Nico Schulz wird wohl eher kein Torjäger mehr. Hummels setzt mit einem Traumpass Hazard in Szene, der von rechts an den Elfer zurücklegt. Dort kommt der erneut völlig freie Schulz angerauscht und schießt den einzigen im Weg stehenden Mainzer Verteidiger an.

14 Thiago kommt einen Schritt zu spät! Gnabry spielt Lewandowskis Flugball auf die tiefe rechte Strafraumseite direkt vor den kurzen Pfosten. Thiago kommt angelaufen, doch erneut wirft sich Pavlenka auf das Spielgerät.

11 Die erste gute Chance für die Borussia! Sancho Reus und Hazard kombinieren sich mit Glück und Geschick in die Box, dann legt Hakimi am Fünfer quer. Mainz klärt unzureichend und Nico Schulz kommt aus zwölf Metern halblinker Position völlig frei zum Abschluss, vergibt aber kläglich.

12 Von der Mittellinie wird Gentner in den Strafraum geschickt. Der erfahrene Mittelfeldspieler schießt aus spitzem Winkel sieben Meter vor dem Tor auf Zingerle, der den Ball pariert. Dann pfeift Jablonski die Aktion wegen Abseits ab.

13 Schmid übernimmt die Angelegenheit, zirkelt das Spielgerät aber deutlich drüber.

11 Schon in der Anfangsphase ist zu spüren, dass die Kölner wirklich kapiert haben worum es geht. Die Heimmannschaft ist von Beginn hellwach und giftig in den Zweikämpfen. Leverkusen kontrolliert hingegen die Partie und lässt die Pille durch die eigenen Reihen laufen.

12 Und dann macht es Jarstein spannend! Ein Abstoß des Torwarts landet im linken offensiven Halbfeld des SCFs bei Höler. Bevor der Angreifer etwas Gefährliches initiieren kann, wird er gefoult. Freistoß aus 23 Metern.

11 Weiterhin fehlt es hier an Tempo und Ideenreichtum. Die Streich-Elf verdichtet die Räume sehr gut, kommt dagegen offensiv überhaupt nicht zum Zuge. So plätschert die Nummer ein bisschen vor sich hin.

10 Dortmund versucht nun mit einer längeren Ballbesitzphase den bisher sehr agilen Mainzern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Vorwärts geht es dabei allerdings zunächst kaum.

11 SVW-Schlussmann Pavlenka mit den ersten beiden Einsätzen! Zunächst wehrt der Tscheche Lewandowskis Versuch aus zentralen 17 Metern in der rechten Ecke zur Seite ab. Augenblicke später ist er nach Davies' Querpass von links an der Fünferkante vor dem Polen zur Stelle.

11 Jetzt kann sich Union natürlich in aller Ruhe zurückziehen und auf Konter lauern. Für Paderborn ist das ein Worst-Case-Szenario.

7 jetzt kommt auch erstmals der BVB! Achraf Hakimi wird auf den rechten Flügel geschickt und legt zurück zum an der Sechzehnerkante sträflich freistehenden Marco Reus. Der Nationalspieler visiert das rechte Eck an, schießt dabei aber einen Mainzer Verteidiger an. Auch der Nachschuss wird geblockt.

8 Die Taktik der Hausherren ist ziemlich klar. Köln steht relativ tief, um die Geschwindigkeit von Leverkusen kontrollieren zu können und lauert selbst auf Konter.

8 Endlich zeigen sich auch die Hausherren in der Offensive. Zolinski zieht von rechts die Strafraumgrenze entlang in die Mitte und mit links ab. Doch der verrutscht ihm und kullert rechts am Tor vorbei.

9 ... und der leitet einen gefährlichen Gästekonter ein! Nach Kimmichs Ausführung leitet Gebre Selassie und Eggestein den Gegenstoß ein. Rashica rennt über halbrechts über den halben Platz und dringt in den Sechzehner ein. Als er zum Schuss ausholt, rutscht er aus.

8 Wir sehen einen ruhigen Auftakt in Berlin. Die Hertha generiert viel Ballbesitz, kann diesen aber noch nicht in irgendetwas Produktives umwandeln. Die Gäste warten dagegen auf Konter.

8 Davies holt über seine linke Seite gegen Lang einen ersten Eckstoß heraus...

7 Florian Kohfeldt stellt nach der 0:1-Heimniederlage gegen den SC Paderborn 07 ebenfalls dreimal um. Michael Lang, Nuri Şahin und Christian Groß übernehmen die Plätze von Niklas Moisander, Leonardo Bittencourt und Philipp Bargfrede.

7 Tooor für 1. FC Union Berlin, 0:1 durch Marcus Ingvartsen

Wow! Lenz spielt links raus auf Gentner, der den Bal ein paar Meter mitnimmt und in die Mitte legt. Vor dem Strafraum verpasst erst Lenz, doch hinter ihm nimmt Ingvartsen das Ding aus 20 Metern direkt und schweißt das Leder in den linken Winkel.

5 Über links hat Köln einiges an Tempo aufgeboten. Jakobs nutzt das und kommt von halblinks zum Abschluss. Hrádecký kann zwar locker parieren, dennoch ein guter erster Abschluss.

5 Gnabry mit dem Kopf! Pavard macht einen aufspringenden Ball, der aus der Mitte kommt, auf dem rechten Flügel direkt wieder scharf. Der deutsche Nationalspieler verlängert aus zentralen acht Metern mit der Stirn in Richtung langer Ecke. Das Leder segelt nicht weit über den Querbalken.

5 Den fälligen Freistoß befördert Schmidt per Aufsetzer in die Arme Jarsteins. Keine gute Ausführung.

5 Den ersten Abschluss verbuchen die Hausherren. Ridle Baku hat 25 Meter vor dem Tor jede Menge Platz, nutzt den aber nur um deutlich über das Tor zu schießen.

4 Auch auf Seiten der Leverkusener hat ein junger Akteur Grund zur Freude. Kai Havertz kommt bereits zum 100. Mal in der Bundesliga zum Einsatz. Mit gerade einmal 20 Jahren und 186 Tagen ist er sogar jünger, als Timo Werner, der diese Marke bisher am schnellsten erreicht hatte.

5 Zum ersten Mal kommt Paderborn mit dem Ball über die Mittellinie und wird direkt gefoult. Starker Beginn der Gäste.

4 Gelbe Karte für Dedryck Boyata (Hertha BSC)

Frühe Gelbe Karte für Boyata. Der Abwehrmann zupft am Jersey Sallais auf der defensiven linken Seite mit taktischem Hintergrund.

4 Hansi Flick hat im Vergleich zum 3:1-Heimsieg gegen den Tottenham Hotspur FC drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Javi Martínez, Ivan Perišić und Kingsley Coman beginnen David Alaba, Leon Goretzka und Robert Lewandowski.

3 Erster Ballkontakt für Jarstein nach seiner Rückkehr. Schmid erhält die Kugel auf der rechten Außenbahn und sucht mit seiner flachen Hereingabe einen Mitspieler. Im Endeffekt findet er aber nur den Keeper.

3 Auf Seiten der Kölner feiert Jan Thielmann sein Profidebüt und ist mit 17 Jahren der jüngste Akteur, der für Köln in dieser Saison auf dem Platz steht.

3 Trimmel flankt aus dem linken Halbfeld einen Freistoß auf den kurzen Pfosten, wo wieder Bülter auftaucht und eher unfreiwillig durchlässt. So kann Paderborn erneut klären.

3 Zerfahrener Beginn in der Opel-Arena. Beide Mannschaften suchen noch nach Sicherheit und leisten sich etliche Fehlpässe.

2 Für Union kommt Bülter im Fünfmeterraum zum Abschluss, wird aber noch geblockt.

2 Nach Davies Ablage vom linken Flügel nimmt Coutinho aus dem Halbraum Maß. Aus gut 20 Metern zirkelt der Brasilianer das Leder deutlich über den rechten Winkel hinweg.

1 Der Ball rollt! Mainz kickt wie gewohnt in roten Trikots und weißen Hosen, der BVB ist ebenso klassisch in gelb und schwarz unterwegs.

1 Spielbeginn

1 Leopold Zingerle bekommt sofort seine ersten Ballkontakte durch Abstöße. Die Berliner gehen früh rauf.

1 Los geht's! Leverkusen stößt an und lässt die Kugel zunächst ruhig durch die eigenen Reihen laufen.

1 Bayern gegen Bremen – Durchgang eins des Nord-Süd-Klassikers ist eröffnet!

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Auf geht's im Olympiastadion.

1 Spielbeginn

Mit der Spielleistung ist Manuel Gräfe beauftragt. An den Seitenlinien werden ihm Markus Sinn und Markus Schüller assistieren. Vierter Offizieller ist Nicolas Winter und für den Video-Beweis ist Daniel Siebert verantwortlich.

1 Spielbeginn

Bei den Gästen sind es allerdings auch einige personelle Veränderungen. Wendell, Baumgartlinger, Amiri und Volland sind von Anfang an mit dabei.

Bei Köln gibt es gleich sechs (!) Veränderungen im Vergleich zum enttäuschenden Auftritt gegen Union Berlin. Czichos, Hector, Skhiri, Jakobs, Modeste und Thielmann sind neu dabei.

Beide Teams betreten unter dem Jubel der Zuschauer das Feld. Gleich geht es los in der Benteler Arena.

Vor 75000 Zuschauern betreten die Mannschaften das grüne Parkett.

Leverkusen geht selbstverständlich mit breiter Brust in das Duell mit dem FC. "Wir haben eine Mannschaft, die sehr gut Fußball spielen kann. Darüber wollen wir den Sieg erreichen", machte Peter Bosz klar. Zudem widersprach er dem Gedanken, dass sein Team müde oder unkonzentriert sein könnte: "Die Spieler sind sehr fokussiert. Wir wissen, dass wir noch drei wichtige Spiele vor uns haben und sind bereit dafür. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Akkus vor der Winterpause leer sind. Wir haben eine erfahrene Truppe. Zudem haben wir zuletzt etwas rotiert."

Mit der Regeldurchsetzung des Vergleichs zwischen Roten und Grün-Weißen wurde Robert Schröder beauftragt. Der 34-Jährige aus Hannover ist zur vergangenen Saison in die deutsche Eliteklasse aufgestiegen. Bei seinem 16. Einsatz auf diesem Level erhält er Unterstützung durch die Linienrichter Christian Gittelmann und Jan Neitzel-Petersen sowie durch den Vierten Offiziellen Martin Petersen.

Dementsprechend groß ist auch der Respekt von FC-Coach Markus Gisdol. "Wenn wir uns nur aufs Verteidigen beschränken, werden wir nicht den Hauch einer Chance haben", gab der 50-Jährige klar zu verstehen, ergänzte aber: "Es ist ein Heimspiel, wir müssen versuchen, mit breiter Brust aufzutreten und zu zeigen: Hier sind wir zu Hause. Wenn wir uns reinarbeiten in die Partie, können wir vielleicht das Spielglück auf unsere Seite ziehen."

Fünf Bundesliga-Spiele leitete Schiedsrichter Sven Jablonski in dieser Saison, eins mit Beteiligung von Paderborn oder Union war noch nicht dabei. Bei der Aufgabe helfen ihm die Linienassistenten Guido Kleve und Holger Henschel sowie Dr. Martin Thomsen als 4. Offizieller. Außerdem werfen im Kölner Studio die Videoassistenten Christian Dingert und Tobias Christ ein Auge auf das Spiel.

Die Gäste aus Leverkusen sind unter der Woche zwar aus der Champions League ausgeschieden, aber in der Bundesliga ist die Werkself in bestechender Form. Die letzten vier Partien gab es keine Niederlage mehr. Zuletzt konnte Bayer sogar zwei Siege in Folge bejubeln, wobei die Gegner, mit Bayern München und Schalke 04, ebenfalls in sehr guter Verfassung waren. Dadurch ist die Truppe von Peter Bosz in der Tabelle bis auf den sechsten Platz vorgerückt und liegt sogar nur ein Punkt hinter dem BVB, der auf Rang drei steht.

Frank Willenborg ist der Unparteiische des heutigen Kräftemessens. Der 40-jährige Osnabrücker Realschullehrer pfeift seit vier Jahren in der Bundesliga und kommt in der laufenden Spielzeit zu seinem sechsten Einsatz. Dabei bekam er es 2019/2020 bereits ein Mal mit den Ostdeutschen zu tun und erwies sich als Glücksbringer (2:1 gegen den SC Paderborn 07). Unterstützt wird er an den Seitenlinien von Arne Aarnink und Mark Borsch.

41 Mal duellierten sich beide Klubs bisher in ihrer Historie. Dabei endete der Großteil der Aufeinandertreffen remis (17 Mal), mehr Siege fuhren unterdessen die Herthaner ein (14 Mal). Nur zehn Mal triumphierten die Freiburger, die dafür seit knapp drei Jahren ungeschlagen sind. Drei der letzten fünf Matches gingen Unentschieden aus, zwei Mal blieben die Schwarz-Weißen erfolgreich (je 2:1). Auch in der Vorsaison gab es daheim mit demselben Ergebnis Grund zum Jubeln. Auswärts stand immerhin ein Punkt zu Buche (1:1).

Besonders auf die Laufarbeit der Kölner wird ein großes Augenmerk fallen. Mit im Schnitt 111 Kilometern pro Partie legen sie ganze neun Kilometer weniger zurück, als der heutige Gegner. Besonder auffällig: In allen Begegnungen, in denen die Geißböcke mindestens eine ähnliche Distanz wie der Kontrahent zurückgelegt hat, gab es am Ende auch Zählbares! Das war in dieser Liga-Saison allerdings erst vier Mal der Fall und zwar gegen Augsburg, Paderborn, Schalke und Freiburg.

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Benjamin Cortus, der an den Seitenlinien von seinen Assistenten Florian Heft und Robert Wessel unterstützt wird. Vierter Offizieller ist Mike Pickel und über den Videobeweis regieren Benjamin Brand und Michael Emmer.

Ein Blick in die Historie verrät, dass Mainz einer der Lieblingsgegner der Borussia ist. Von 26 Duellen konnte Dortmund 15 gewinnen, nur viermal nahm der FSV alle drei Punkte mit. In der letzten Saison gingen beide Bundesligaduelle jeweils mit 2:1 an den BVB.

Auch die Berliner haben zuletzt gewonnen, also hat Fischer eigentlich ebenso wenig Grund zu wechseln. Dennoch muss Polter erstmal zuschauen, während Bülter in die Startelf rückt.

SCF-Coach Streich kennt Klinsmann dabei nur aus dem Fernsehen, wie er vor der Partie zugab. Dabei nimmt er ihn sowohl als Spieler als auch als Übungsleiter als “eine spannende Persönlichkeit im deutschen Fußball“ wahr, dessen Leistung er nach zwei absolvierten Begegnungen noch nicht beurteilen wolle. Damit er mit seiner Elf in der Hauptstadt bestehen kann, will er “anders auftreten als in den letzten beiden Auswärtsspielen“, die jeweils defensiv wenig überzeugend waren (2:4 in Gladbach; 1:1 in Leverkusen“. Vielmehr glaubt er, “dass es auch so ein Wimpernschlagspiel wird – ich hoffe es sogar“.

Dortmunds Trainer war im Vorfeld bemüht, die Konzentration nach dem umjubelten Sieg gegen Prag, der dem BVB den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse beschert hat, wieder auf die Bundesliga zu lenken. "Champions League war schön und gut. Wir haben das genossen. Aber es ist vorbei", stellte Favre klar und nahm seine Akteure in die Pflicht: "Wir haben am Samstag ein Spiel in Mainz, und der Fokus liegt voll auf diesem Spiel – bei jedem einzelnen Spieler."

Ein Derby kommt den Geißböcken vielleicht gerade recht, denn trotz Trainerwechsels läuft es beim 1. FC Köln gar nicht. Nach der 2:0-Niederlage gegen Union Berlin, am vergangenen Wochenende, ist jetzt sogar der SC Paderborn am Effzeh vorbeigezogen und Köln somit Schlusslicht. Der Abstand auf den Relegationsplatz und einen Nicht-Abstiegsplatz liegt allerdings, trotz sechs Partie ohne Sieg, immer noch nur bei vier Punkten. Dennoch sollte noch vor der Winterpause Zählbares geholt werden, damit die Situation nicht komplett aussichstlos ist. Mit Leverkusen, Frankfurt und Bremen hat das Team von Markus Gisdol allerdings namhafte Gegner vor der Brust.

Im Vergleich zur letzten Woche sieht Baumgart keine Gründe für Veränderungen, weshalb er dieselbe Startelf wie letzte Woche auf den Rasen schickt. Die Variante mit Jans hinten drin hat sich defensiv ausgezahlt und über Mamba und Antwi-Adjei können die Ostwestfalen Tempo machen.

"Auch wenn wir jetzt keine so gute Phase haben: Keiner fährt nach München und taktiert. Wir werden die bestmögliche Mannschaft auf den Platz stellen für dieses Spiel und versuchen, in München etwas mitzunehmen", weiß Florian Kohfeldt um die Außenseiterrolle seiner Mannschaft. Der letzte Dreier in Fröttmaning gelang dem SVW übrigens beim denkwürdigen 5:2 im September 2008.

Bei den Gästen aus dem Ruhrgebiet ist die Stimmung in den letzten Tagen wieder deutlich besser geworden. Nach vielen durchwachsenen Auftritten haben der Auswärtssieg in Berlin, das fulminante 5:0 gegen Düsseldorf und das jüngste 2:1 gegen Slavia Prag wieder für Ruhe gesorgt. Auch die fast schon dauerhafte Diskussion um Trainer Lucien Favre ist vorerst abgeebbt. Damit das auch so bleibt, wollen die Schwarz-Gelben in Mainz unbedingt nachlegen und Druck auf die Spitze machen.

Um die Borussia dennoch ärgern zu können, hat der 05-Coach klare taktische Anweisungen für seine Jungs. "Wir müssen hellwach sein, müssen diese tiefen Wege mitgehen, dürfen uns aber auch nicht herauslocken lassen", so Beierlorzer. "Und wenn wir dann entsprechend intensiv und aggressiv im Mittelfeld unterwegs sind, wenn wir die eine oder andere Balleroberung bekommen, dann wollen wir natürlich unser Spiel auf den Platz bringen", ergänzte der 52-Jährige.

Besser sieht die Lage für die Breisgauer aus. Mit bockstarken 25 Zähler nehmen sie die fünfte Position im Tableau ein und liegen damit sogar noch vor Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden bei einer Niederlage aus den letzten vier Pflichtspielen gegen durchaus klangvolle Namen wie Eintracht Frankfurt, Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und den VfL Wolfsburg zeigt auch der jüngste Trend in eine ordentliche Richtung.

Der SV Werder Bremen befindet sich in einer sehr schwierigen Phase, schließlich gewann er nur eines der letzten zehn Bundesligaspiele und ist dadurch in den Tabellenkeller abgerutscht. Nachdem die seit Mitte September anhaltende Durststrecke vor 13 Tagen durch einen starken 3:2-Auswärtserfolg beim VfL Wolfsburg beendet worden war, unterlagen die Grün-Weißen am letzten Wochenende dem Aufsteiger SC Paderborn 07 vor eigenem Publikum durch ein spätes Gegentor mit 0:1.

Dagegen bedient sich Paderborns Chefcoach Steffen Baumgart eines vollkommen anderen Konzepts. Das laufintensive Pressing und schnelle, passbasierte Konterspiel sorgt allzu oft für aufreibende, torreiche Duelle mit den Großen der Liga. Allerdings fehlten dabei meist die entsprechenden Ergebnisse. Das 0:1 in Bremen markierte erst den zweiten Saisonsieg für den SCP, der deshalb punktgleich mit dem 1. FC Köln am Tabellenende liegt und noch vier Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz hält. Allerdings brachte ihnen dieser Spielstil auch einen 1:3-Sieg im letztjährigen Duell mit Union Berlin.

"Wir wollen die Hinrunde mit drei Siegen beenden. Das ist nicht ganz einfach, aber wir haben uns das vorgenommen. Dementsprechend werden wir das Spiel angehen. Es ist wichtig, dass wir die Sache absolut konzentriert und diszipliniert angehen", weiß Hansi Flick, dass er in der Winterpause nur im Falle einer abschließenden Siegesserie einigermaßen ruhig arbeiten kann. Werder ist für den FCB in der jüngeren Vergangenheit ein willkommener Widersacher: Die letzten 20 Pflichtspielvergleiche entscheidet er für sich.

Schauen wir indes rasch auf die Aufstellungen beider Teams. Im Unterschied zur Vorwoche nehmen die Hausherren drei Veränderungen vor. Kraft, Stark (beide Bank) und Duda (hilft bei der U23 aus) werden durch den zurückkehrenden Jarstein, Dilrosun und Ibišević ersetzt. Die Gäste wechseln dagegen gar nicht. Sie vertrauen auf dieselbe Startelf wie vor einer Woche.

Der FC Bayern München ist nach den Bundesligapleiten gegen Bayer Leverkusen und bei Borussia Mönchengladbach (jeweils 1:2) am Mittwochabend in der Champions League in die Erfolgsspur zurückgekehrt, indem er den Tottenham Hotspur FC im tabellarisch unbedeutenden letzten Gruppenspiel nach Toren von Coman (14.), Müller (45.) und Coutinho (64.) mit 3:1 besiegte. Als erster deutscher Klub überhaupt ziehen die Roten ohne Punktverlust in das Achtelfinale ein.

Die Stadien der beiden Vereine sind nur 15 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt. So nah sind sich in der Liga ansonsten keine zwei Spielstätten. Dementsprechend hitzig ist die Derby-Stimmung in den direkten Duellen. Die zehn Platzverweise, die der FC in Bundesliga-Matches gegen die Werkself kassiert hat, sind der Höchstwert für die Kölner in der obersten deutschen Spielklasse.

Für den Mittelfeldplatz reihte Union überraschend einen Sieg an den anderen. Vier der letzten fünf Spiele gewannen die Berliner. Bei ihren letzten vier Heimauftritten hielten sie die Null, unter anderem gegen den Tabellenführer aus Gladbach. Somit hat sich die Elf von Urs Fischer mit einem scheinbar einfachen Konzept einen Namen gemacht: Leidenschaftlich verteidigen, lange Bälle auf Kopfballspezialist Sebastian Andersson und ein Tor mehr schießen als der Gegner. Notfalls können es auch zwei sein, wenn Andersson, wie luletzt gegen Köln, auch seinen linken Fuß einsetzt.

Klinsmann lobt zunächst einmal sein Trainerpendant Christian Streich in höchsten Tönen. Was der 54-Jährige aufgebaut habe, “ist phänomenal. Ein Riesenkompliment an die Freiburger und Christian. Das ist echt toll, was er dort macht“. Gleichzeitig möchte er die drei Punkte natürlich gerne zuhause behalten. “Wir sind im Abstiegskampf. Aber wir sind heiß, haben in den vergangenen Tagen intensiv trainiert. Wir brauchen die Punkte. Gegen Frankfurt und Dortmund waren wir nah dran. Wir wissen sehr wohl um die gegnerische Qualität, haben uns aber gut darauf vorbereitet“, so der ehemalige DFB-Fußballlehrer.

Die Aufstellungen beider Mannschaften stehen bereits im Spielschema zur Verfügung.

Am Ende der Hinrunde ihrer 54. gemeinsamen Bundesligasaison bewegen sich der FC Bayern München und der SV Werder Bremen unter den jeweiligen Erwartungen. Während der Rekordmeister und Titelträger der vergangenen sieben Jahren vor der 15. Runde außerhalb der internationalen Plätze rangiert, liegen die Hansestädter lediglich zwei Zähler über der Abstiegszone. Wer kann die negativen Zwischenstand in der abschließenden Englischen Woche etwas korrigieren?

Die Gastgeber mussten am letzten Wochenende die erste Niederlage unter Trainer Achim Beierlorzer hinnehmen. Nach zuvor zwei Siegen gegen Hoffenheim und Frankfurt unterlag Mainz beim Kellerduell in Augsburg trotz Führung mit 1:2 und liegt somit weiterhin nur drei Punkte über dem Relegationsplatz. Nicht nur deshalb sieht der neue Mainzer Übungsleiter sein Team gegen den BVB klar in der Außenseiterrolle. "Wir müssen einen richtig guten Tag haben, damit wir Dortmund bezwingen können", so Beierlorzer.

Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Der FSV Mainz 05 hat um 15:30 Uhr Borussia Dortmund zu Gast in der Opel-Arena!

Das letzte Wochenende markierte den ersten Spieltag, an dem der SC Paderborn und der 1. FC Union Berlin gleichzeitig in der ersten Bundesliga gewonnen haben. Und ausgerechnet sechs Tage später treffen die beiden Aufsteiger auch schon aufeinander. Dabei stellt das Duell der Underdogs einen vermeintlich klaren Favoriten. Während die Ostwestfalen mit nur acht Punkten auf dem vorletzten Platz stehen, haben die Köpenicker elf Punkte mehr gesammelt und sich damit im Tabellenmittelfeld eingenistet.

Kurzer Blick auf die wichtigsten Personalien der Startformationen: David Alaba, Leon Goretzka und Robert Lewandowski kehren beim FCB zurück in die erste Elf. Beim SVW dürfen Michael Lang, Nuri Şahin und Christian Groß neuerdings beginnen.

Noch immer wollen die Berliner ihre Horrorbilanz stoppen. Seit sieben Bundesligamatches konnten sie nicht mehr gewinnen. Zwei Unentschieden und fünf Niederlagen führten zwischendrin dazu, dass Ante Čović seinen Hut nehmen musste. Jürgen Klinsmann übernahm und begann mit einer Niederlage gegen Borussia Dortmund (1:2). Zuletzt gelang bei Eintracht Frankfurt ein Remis (2:2), wobei gerade bei der SGE nach der Zwei-Tore-Führung mehr drin gewesen wäre. Heute soll nun endlich wieder ein Dreier her.

Hallo und herzlich willkommen zum 15. Spieltag der Bundesliga! In einem Duell mit unterschiedlichen Vorsätzen geht der SC Freiburg heute als Favorit ins Rennen, wenn er die Reise zur Hertha aus Berlin antritt. Gibt es den Triumph für den Sportclub oder stoppen die Spreestädter ihre Sieglosserie? Anstoß ist um 15:30 Uhr.

Ein herzliches Willkommen zu den Samstagspartien des 15. Bundesligaspieltags! Der FC Bayern München und der SV Werder Bremen stehen sich zum 107. Mal in der nationalen Eliteklasse gegenüber. Ab 15:30 Uhr rollt die Kugel über den Rasen der Allianz-Arena.

Hallo und herzlich willkommen zum 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der 1. FC Köln empfängt Bayer 04 Leverkusen zum Derby! Anstoß ist um 15:30 Uhr im RheinEnergieStadion.

Das Duell der Underdogs - Der SC Paderborn empfängt Mitaufsteiger Union Berlin. Um 15:30 Uhr erfolgt der Anpfiff in der Benteler Arena. Herzlich willkommen!

90 Fazit:

Der FC Augsburg gewinnt die Freitagabendpartie bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 4:2 setzt sich am 15. Spieltag weiter von der Abstiegszone ab. Nach dem 1:1-Pausenunentschieden gingen die Fuggerstädter nach Akpogumas Foul an Niederlechner und Max‘ erfolgreicher Strafstoßausführung zu einem frühen Zeitpunkt erneut in Führung (51.). Dank eines schnellen Umschaltmoments legten sie durch Jensen bereits in der 56. Minute ihr drittes Tor nach. Die TSG verzeichnete daraufhin zwar wieder klare Ballbesitzvorteile, musste aber bis zur 80. Minute warten, ehe Joker Locadia per Kopf den Anschluss herstellte. Die aufgekommene Spannung währte allerdings nur kurz, denn nach einem Konter stellte Iago nach Niederlechners viertem Assist den alten Abstand wieder her (85.) und sorgte damit für die Entscheidung. Während die Schmidt-Truppe den vierten Sieg in den letzten fünf Begegnungen einfährt und den Vorsprung auf Rang 16 vor den restlichen Partien des Wochenendes auf acht Zähler ausbaut, kassiert die TSG die vierte Heimpleite und verliert die internationalen Ränge vorerst aus den Augen. Die TSG 1899 Hoffenheim tritt am Dienstag beim 1. FC Union Berlin an. Der FC Augsburg empfängt zeitgleich Fortuna Düsseldorf. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Einwechslung bei FC Augsburg: André Hahn

90 Auswechslung bei FC Augsburg: Philipp Max

90 Baumgartner scheitert an Koubek und am Pfosten! Bebeou legt von der rechten Grundlinie innerhalb des Sechzehners flach zurück zum Österreicher, der aus gut acht Metern direkt abnimmt. Der tschechische Keeper lenkt den Ball mit der rechten Hand an die Stange.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Der Nachschlag in der PreZero-Arena soll vier Minuten betragen.

88 Wie Jensen erzielt auch Iago seinen ersten Treffer in der Bundesliga. Sie sind im hohen Maße mitverantwortlich dafür, dass der FCA heute die 20-Punkte-Grenze knackt.

86 Einwechslung bei FC Augsburg: Felix Uduokhai

86 Auswechslung bei FC Augsburg: Stephan Lichtsteiner

85 Tooor für FC Augsburg, 2:4 durch Iago

Augsburg kontert zur Entscheidung! Niederlechner attackiert nach einem Pass aus der eigenen Hälfte über links, dringt mit Tempo in den Sechzehner ein und spielt flach und hart vor den Kasten. Iago schiebt unbedrängt aus sechs Metern unten links ein.

84 Behält Hoffenheim zumindest noch einen Zähler im Kraichgau? Die ganz große Euphorie kommt beim Schreuder-Team nach dem Anschlusstreffer noch nicht auf.

81 Einwechslung bei FC Augsburg: Sergio Córdova

81 Auswechslung bei FC Augsburg: Fredrik Jensen

80 Tooor für 1899 Hoffenheim, 2:3 durch Jürgen Locadia

Die TSG ist wieder dran! Skovs effetreiche Hereingabe von der linken Außenbahn verlängert Joker Locadia vor dem ersten Pfosten aus gut acht Metern mit der Stirn genau in die rechte Ecke.

79 Koubek verhindert den Anschluss! Nach Skovs flachem Pass vor den Kasten steht der FCA-Schlussmann sechs Meter vor der Linie sowohl Adamyans Direktabnahme als auch Kramarićs Abstauberversuch im Weg. Hoffenheim schnuppert am zweiten Tor.

76 Nach Baiers Foul an Baumgartner will Kramarić den Freistoß aus zentralen 21 Metern direkt im Netz hinter Koubek unterbringen. Er zirkelt das Leder mit dem rechten Innenrist einen guten Meter am linken Winkel vorbei.

75 Nicht selten schaffen es die Kraichgauer über die Außenbahnen hinter die gegnerische Abwehrlinie, doch die folgenden Anspielversuche vor den Kasten bekommen die Fuggerstädter in fast jeder Situation geklärt, ohne dass es richtig gefährlich wird.

72 Mit Baumgartner wechselt Schreuder seinen dritten und letzter Joker ein. Der Österreicher kommt für Rechtsverteidiger Kadeřábek.

71 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Christoph Baumgartner

71 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Pavel Kadeřábek

69 Bebou wird im rechten Halbraum mit einem Pass aus dem Mittelfeld bedient. Er dreht sich um Richter herum und zieht aus vollem Lauf mit dem rechten Fuß ab. Diesmal segelt sein Versuch über Koubeks Kasten.

68 Augsburg ist nach dem Seitenwechsel zwar nicht das dominante Team, doch hat der Gast seine Anteile vergrößert und ist bei seinen Vorstößen deutlich zielstrebiger als die Kraichgauer.

65 Kramarić wird auf die linke Sechzehnerseite geschickt. Er spielt flach und hart an die Fünferkante, doch dort kommen die Kollegen Adamyan und Bebou jeweils einen Schritt zu spät.

62 Schreuder reagiert auf die Gegentore zwei und drei mit der Einwechslung von Locadia. Der offensive Niederländer ersetzt Innenverteidiger Bičakčić.

61 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Jürgen Locadia

61 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Ermin Bičakčić

60 Am Ende eines schnellen Gegenstoßes über Kramarić und Adamyan gelangt das Leder auf halbrechts zu Bebou, der mit rechts einen satten Spannschuss auspackt. Der rauscht aus gut 18 Metern deutlich links am Ziel vorbei.

59 In der Live-Tabelle rückt die Schmidt-Truppe durch die Führung auf den zehnten Rang vor. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt zu diesem Zeitpunkt acht Punkte. Hoffenheim bliebe vorerst Achter, könnte am Sonntag aber noch von Wolfsburg überholt werden.

56 Tooor für FC Augsburg, 1:3 durch Fredrik Jensen

Eiskalte Gäste legen ihr drittes Tor nach! Nach Max' Ballgewinn gegen Bebou im linken Mittelfeld spielt Niederlechner einen hervorragenden Steilpass in den Lauf von Jensen. Der Finne ist 14 Meter vor dem Kasten vor dem herauslaufenden Keeper Baumann am Leder und schiebt es durch dessen Beine in die Maschen.

54 Khedira und Bičakčić sind in einem Luftduell unglücklich mit den Köpfen zusammengeprallt. Beide müssen im Strafraum der Gäste behandelt werden, dürften aber weitermachen können.

51 Tooor für FC Augsburg, 1:2 durch Philipp Max

Max trifft auch per Strafstoß! Der Augsburger mit der 31 auf dem Rücken schickt Baumann in die linke Ecke und verwandelt die Kugel wuchtig in der halbhohen halbrechten Ecke.

50 Es gibt Strafstoß für den FCA! Nach Jensens flachem Diagonalpass aus dem rechten Halbraum wird Niederlechner im Strafraumzentrum durch Akpogumas ungestümes Einsteigen mit Kontakt am rechten Fuß zu Fall gebracht. Schiedsrichterin Steinhaus zeigt direkt auf den Punkt.

48 Weder Alfred Schreuder noch Martin Schmidt hat in der Pause personelle Änderungen vorgenommen. Der Niederländer darf nach der verwarnungsbedingten Herausnahme Samassékous ohnehin nur noch zweimal tauschen.

46 Weiter geht's in der PreZero-Arena! Nach den beiden Treffern in der ersten Viertelstunde sahen die Zuschauer in Sinsheim zwar über weite Strecken Einbahnstraßenfußball, doch da der FCA clever verteidigt, ist der Zwischenstand nicht unverdient. Es ist aber natürlich aus Gästesicht nötig, nach dem Seitenwechsel wieder aktivere Phasen einzustreuen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause der regnerischen Freitagabendpartie zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Augsburg steht es 1:1. In einer ausgeglichenen Anfangsphase legten die Fuggerstädter durch Max nach Vorarbeit Niederlechners vor (11.), doch konnten die Kraichgauer schon wenig später durch einen trockenen Skov-Schuss ausgleichen (14.). In der Folge erarbeitete sich das Schreuder-Team zwar klare Ballbesitzvorteile, doch im letzten Felddrittel setzte es mangels Geschwindigkeit lange Zeit keine nennenswerten Akzente. Erst in Minute 43 ließ Bebou eine sehr gute Chance zur blau-weißen Führung ungenutzt. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

43 Bebou scheitert freistehend an Koubek! Der Ex-Hannoveraner taucht nach einer aus einem Pressschlag resultierenden Bogenlampe unbedrängt der mittigen Strafraumkante auf. Der Gästekeeper hat den Braten aber früh gerochen und verkürzt den Winkel durch schnelles Herauslaufen. Am Ende pariert er den Schuss mit der Brust.

42 In den Nachwehen einer Ecke probiert Grillitsch sein Glück aus der halbrechten Distanz. Mit dem rechten Spann befördert er die Kugel deutlich über Koubeks Gehäuse hinweg.

41 In der Vorsaison hat die TSG übrigens beide Vergleiche mit Augsburg für sich entschieden: Hier gewann sie im Herbst mit 2:1; in der Fuggerstadt triumphierte sie im April sogar mit 4:0.

38 Der FCA ist seit längerer Zeit fast nur noch in der Arbeit gegen den Ball gefordert. Da er jedoch im Verbund konzentriert verschiebt und sich nicht ganz an den eigenen Sechzehner drängen lässt, gibt er sich damit vorerst zufrieden.

35 Bebou ist auf der rechten Strafraumseite Adressat eines präzisen Flugballs durch Grillitsch. Der Ex-Hannoveraner will querlegen, doch Gouweleeuw steht im Weg und vereitelt dieses Vorhaben. Die fällige Ecke bringtn Kraichgauern nichts ein.

32 ... nach Rudys scharfer Hereingabe vor den langen Pfosten klären die Fuggerstädter im zweiten Anlauf.

31 Richter klärt auf der rechten Abwehrseite gegen Kramarić auf Kosten eines Eckstoßes...

30 Schreuder nimmt den platzverweisgefährdeten Samassékou nach einer knappen halben Stunde herunter. Er ersetzt ihn mit Geiger, der ihn Leipzig noch zur Startelf gehörte.

29 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Dennis Geiger

29 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Diadié Samassékou

26 ... Skovs direkter Versuch mit dem linken Spann ist für den kurzen Winkel bestimmt. Das Leder rauscht deutlich über Koubeks Kasten.

25 Kramarić wird im linken Halbraum durch Khedira zu Fall gebracht...

23 Der Schreuder-Truppe gibt der Treffer Sicherheit: Sie hält das Leder mittlerweile länger in ihren Reihen und tastet die Defensive der Gäste nach Lücken ab. Dass diese entstehen, wenn schnell kombiniert wird, hat die Entstehung von Skovs Tor gezeigt.

20 Der verwarnte Samassékou schrammt hauchdünn an einem Platzverweis vorbei, nachdem er gegen Baier im Mittelfeld das rechte Bein hat stehen lassen. Schiedsrichterin Steinhaus belässt es bei einer letzten Ermahnung.

17 ... nach kurzer Ausführung flankt Richter scharf nach innen. Gouweleeuw klärt vor der langen Ecke per Kopf.

16 Lichtsteiner holt über rechts gegen Skov einen Eckstoß heraus...

14 Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:1 durch Robert Skov

Die Kraichgauer geben die perfekte Antwort! Dank einer direkten Kombination gelangen die Hausherren über rechts in die Mitte. Nach Rudys flacher Ablage versenkt Skov das Spielgerät aus mittigen 17 Metern wuchtig und präzise in die flache rechte Ecke.

11 Tooor für FC Augsburg, 0:1 durch Philipp Max

Der FCA führt in Sinsheim! Nach einem Einwurf im rechten Mittelfeld startet Niederlechner in die Tiefe und rennt an Bičakčić vorbei in den Sechzehner. Im richtigen Augenblick legt der Ex-Freiburger für Max quer, der im Zentrum aus neun Metern in den leeren Kasten einschiebt.

10 Jensen ist im halblinken Offensivkorridor Adressat eines Steilpasses durch Max. Er spitzelt die Kugel im Sechzehner rechts am herauslaufenden Schlussmann Baumann vorbei, doch für den Vorlagenversuch findet sich kein Abnehmer. Zudem hat der Finne zuvor im Abseits gestanden.

8 Max' flache Ausführung des fälligen Freistoßes aus gut 20 Metern landet in der blauen Mauer.

7 Gelbe Karte für Diadié Samassékou (1899 Hoffenheim)

Der Ex-Salzburger räumt Jensen auf der halbrechten Abwehrseite unsanft ab. Zum Freistoß gesellt sich eine frühe Verwarnung gegen den Nationalspieler aus Mali.

6 Martin Schmidt stellt nach dem 2:1-Heimsieg gegen den 1. FSV Mainz 05 einmal um. Iago übernimmt den Platz des gelbgesperrten Ruben Vargas.

5 Alfred Schreuder hat im Vergleich zur 1:3-Auswärtsniederlage beim RB Leipzig zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Stefan Posch (Gelbsperre) und Dennis Geiger (Bank) beginnen Sebastian Rudy und Ihlas Bebou.

3 Adamyan bricht auf der rechten Außenbahn durch und hat freie Bahn in Richtung Gästekeeper Koubek. Aus spitzem Winkel setzt er das Leder an den Außenpfosten. In dem Moment geht die Fahne des Linienrichters hoch: Der Ex-Regensburger hat zuvor im Abseits gestanden.

1 Hoffenheim gegen Augsburg – der 15. Bundesligaspieltag ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Vor etwa 24000 Zuschauern betreten die 22 Akteure den Rasen. Die Hausherren tragen blaue, die Gäste rote Klamotten.

Der DFB-Schiedsrichterausschuss hat ein Schiedsrichtergespann auf den 17. Bundesligavergleich zwischen TSG und FCA angesetzt, das Bibiana Steinhaus anführt. Die 40-jährige Polizistin ist zur Saison 2017/2018 in die nationale Eliteklasse aufgestiegen. Bei ihrem 17. Einsatz auf diesem Level erhält sie Unterstützung durch die Linienrichter Tobias Christ und Marcel Unger sowie durch den Vierten Offiziellen Daniel Schlager.

"Es wäre sicher auch noch für fünf Spiele genug Power im Tank. Die Mannschaft strotzt nur so vor Gier", ist FCA-Trainer Martin Schmidt fast schon traurig, dass die Winterpause bald ansteht. Durch den Lauf haben sich die Augsburger vom Relegationsrang, den sie Anfang November noch belegten, auf fünf Punkte distanziert. Mit einem Dreier in Sinsheim rückten sie zumindest für eine Nacht auf Platz zehn vor.

Der FC Augsburg hat sein Punktekonto an den letzten vier Spieltagen mehr als verdoppelt: Nachdem die Fuggerstädter nach zehn Runden nur mit sieben Zählern dastanden, sammelten sie in den Partien beim SC Paderborn 07 (1:0), mit Hertha BSC (4:0), beim 1. FC Köln (1:1) und gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:1) satte zehn Punkte ein – in diesem Zeitraum sind sie hinter dem makellosen RB Leipzig das zweitbeste Team der Bundesliga.

"Ich erwarte eine Mannschaft, die versucht, mit Ball sehr dominant aufzutreten. Wir haben vergangene Woche für mich ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Ich habe diese Woche viele gute Sachen im Training gesehen. Die Jungs setzen die Dinge gut um", hofft Trainer Alfred Schreuder auf einen aktiven Auftritt der TSG, die mit 19 eigenen Treffern vor allem ein offensives Problem hat.

Für die TSG 1899 Hoffenheim geht es in den letzten 270 Minuten der Hinrunde darum, mindestens in Sichtweite zu den internationalen Rängen zu bleiben. Die Kraichgauer haben in den jüngsten drei Matches lediglich einen Zähler geholt, unterlagen am letzten Samstag mit 1:3 beim RB Leipzig. Als Achter ist der sechste Tabellenplatz vier Punkte entfernt.

Nachdem sich unter der Woche die europäischen Wettbewerbe in die Winterpause verabschiedet haben, gehört der Rest des Kalenderjahres dem Vereinsfußball. In der Bundesliga geht es vor Weihnachten noch einmal richtig rund: Innerhalb von neun Tagen werden drei komplette Spieltage ausgetragen. Den Anfang der Englischen Woche machen die TSG 1899 Hoffenheim und der FC Augsburg.