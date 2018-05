Auch in dieser Saison an der Torwand hatte es wieder zahlreiche spannende Duelle zwischen den Kandidaten und den prominenten Studiogästen gegeben. Unter den Profis, die sich geschlagen geben mussten, waren unter anderem Skirennfahrer Felix Neureuther, Nationalspieler Julian Weigl (BVB) oder Vedad Ibisevic von Hertha BSC. Die treffsichersten Kandidaten, die sich gegen den Gast durchsetzten, waren dabei Annika Gil, Muresan-Kis Romulus-Ovidiu, David Helbig und Marcel Schiffer mit je drei Treffern. So liefen die Duelle in der Sendung: